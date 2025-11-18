Sigortam.net, 'Arabama Yapar mı?' Projesi ile 11 Ödül Kazandı

Sigortam.net, Tribal Worldwide İstanbul imzalı "Arabama Yapar mı?" projesiyle Felis 2025'ten 11 ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sigortam.net, "Arabama Yapar mı?" projesiyle 10 kategoride kazandığı ödülün yanı sıra Data & AI Felis Büyük Ödülü'nün de sahibi oldu.

Şirket, "Finans (Dijital&Mobil)", "Verinin İçgörüye Dönüştürülmesi", "Veri Toplamada Yaratıcılık", "Gerçek Zamanlı Veri Kullanımı", "Gerçek Zamanlı Yapay Zeka Kullanımı", "Finans (Entegre)", "Veriden Doğan Yaratıcılık", "Mizah Kullanımı", "360' Entegre Marka Deneyimi Kampanyası" ve "Teknoloji Odaklı Marka Deneyimi" kategorilerinde ödül aldı.

Kentleşmenin hızlanmasıyla kuşlar ve araç sahipleri şehir yaşamında her zamankinden daha fazla karşı karşıya geliyor.

Bu karşılaşmalar ise kimi zaman aracın boyasına zarar verebilen ve değer kaybına yol açabilen kuş pisliği sorununu gündeme getiriyor.

Araç sahiplerinin sıkça dile getirdiği "Arabama yapar mı?" sorusu tam da bu noktada dikkati çekici bir içgörüye dönüşüyor.

Bu içgörüden yola çıkılarak, İstanbul'daki kuş popülasyonlarını, hava koşulları, iklim verilerini ve göç hareketlerini bir araya getiren yapay zeka destekli bir algoritma geliştirildi.

Arabamayaparmi.net üzerinden erişilebilen sistem, sürücülere bulundukları bölgelerdeki kuş pisliği riskini bildiriyor.

Farklı kuş türlerine göre tasarlanan renkli "pin"lerle oluşturulan risk haritası, kullanıcıların veriye dayalı, kolay okunabilir ve hızlı bir değerlendirme yapmasını sağlıyor.

Tribal Worldwide İstanbul ile hayata geçirilen projenin iletişim ayağı, yapay zekayla üretilen filmler, Trafik Radyo'da hava durumu bültenlerini andıran "kuş yoğunluğu" anonsları ve hedeflemeli reklamlarla tamamlanıyor.

Böylece araç sahiplerine hem doğru bilgi hem de yaratıcı bir deneyim eş zamanlı sunuluyor.