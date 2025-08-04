Sigaraya okkalı zam! En ucuzu 90 lira oldu

Sigaraya okkalı zam! En ucuzu 90 lira oldu
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Bu sabah itibarıyla P.M. grubu ait sigaralara zam geldi. Grubun en ucuz sigarasının fiyatı 90 TL olurken en pahalı sigaranın fiyatı ise 100 liraya yükseldi.

Küresel ekonomik krizin etkileri Türkiye'de de iyiden iyiye hissedilirken son dönemde birbirinden farklı kalemlere okkalı zamlar gelmeye devam ediyor.

EN UCUZ SİGARA 90 LİRA OLDU

Bu sabah itibarıyla P.M. grubu sigaralara zam geldi. Grubun en ucuz sigarası 90 TL olurken, en pahalı sigaranın fiyatı ise 100 lira oldu.

AKCİĞER KANSERİNİN EN YAYGIN SEBEPLERİNDEN BİRİ

Öte yandan; sigara kullanımı akciğer kanserinin en yaygın sebepleri arasında gösteriliyor. Sigara dumanının aktif içici dışındaki kişiler tarafından solunması olan "pasif içiciliğin" de akciğer kanseri riskini yüzde 24 oranında artırdığı belirtiliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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