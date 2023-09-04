Sigaraya 5 TL zam! İşte yeni fiyatlar

P. M. grubuna ait sigaralara 5 TL zam geldi. Bugünden itibaren geçerli olan zam sonrası grubun sattığı en ucuz sigara 47 TL, en pahalı sigara ise 53 TL oldu.

Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, sigara fiyatlarına zam geldiğini duyurdu. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Aybaş, P.M. grubundaki zammın bugünden itibaren geçerli olacağını söyledi.

PAKET BAŞINA 5 TL ARTIŞ

Buna göre P.M. grubunun sigaraları paket başına 5 TL zamlandı. Ortalama artış yüzde 11,5 oldu.

GRUBUN EN PAHALI SİGARASI 53 TL OLDU

Son zamla birlikte; 44 TL olan sigaralar 49 TL'ye, 45 TL olan sigaralar 50 TL'ye, 47 TL olan sigaralar 52 TL'ye çıktı. Grubun sattığı en pahalı sigara 53 TL'ye, en ucuz sigara ise 47 TL'ye yükseldi.