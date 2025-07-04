Sigara zammı etiketlere yansıdı! Bugünden itibaren geçerli

Sigara zammı etiketlere yansıdı! Bugünden itibaren geçerli
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Temmuz ayı başında ÖTV oranlarına yapılan artış, sigara fiyatlarına da yansıdı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere sigaralara 5 TL zam yapıldı. En pahalı sigara 96 TL, en ucuzu ise 80 TL oldu.

Haziran enflasyonunun açıklanmasının ardından beklenen vergi artışları devreye girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), akaryakıt, alkollü içecek ve tütün ürünlerinde Ötv'ye yüzde 15,71 oranında zam yapıldığını duyurdu. Bu artış, sigara fiyatlarına da doğrudan yansıdı.

5 LİRA ZAM GELDİ

Temmuz ayının ilk günlerinde konuşulmaya başlanan zamlar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Sigara fiyatlarına 5 TL'lik zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubunda fiyatların ciddi oranda arttığını belirtti.

EN UCUZ SİGARA 80 TL

Zam sonrası o gruba ait sigaraların en ucuzu 80 TL, en pahalısı ise 96 TL olarak raflardaki yerini aldı. Dündar, bu artışın temmuz ayındaki ÖTV güncellemesinden kaynaklandığını ifade ederek, yeni fiyatların 4 Temmuz Cuma gününden itibaren geçerli olduğunu belirtti.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Ekonomi
Temmuz ayında kar sürprizi! Yaz görmeden kış geldi

Temmuz ayında kar sürprizi! Yaz görmeden kış geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKara_kalem:

GENEL ZAMLAR İLE MAAŞLAR ESKİ HALİNDEN AŞAĞI DÜŞTÜ GAZ SİGARA AKARYAKIT EV KİRASI DERKEN ÖTV GÜNCELLEMESİ HAYATI RESMEN SIFIRA DÜŞÜRDÜ NASIL ENFLASYON DÜŞECEK HER ŞEYE AYNI ANDA ZAM OLUNCA MAAŞLARA GELEN ZAM’İ NASIL HİSSEDECEĞİZ ÖNCESİ OLAN HAYAT DEVAM EDECEĞİZ.AGUSTOS 1 DEN İTÜBAREN VAR OLAN HAYAT ARTIK YOK OLMUŞTUR YAZIK ÇOK YAZIK ALLAH BU TOPLUMA BU MİLLETE SAĞLIK HUZUR VERSİN VAR OLAN HÜKÜMET POLİTİKASI SAYESİNDE ÜLKE TAM UÇURUM KENARINDA HALEN MAKAM İÇİN SAVAŞ VAR

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞenol Karaca:

Böyle devam şimdi ATV habere bakacağım biraz mutlu olmak istiyorum

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCem Demirkaya:

Geçmiş olsun

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güneş yakıp kavuracak! Meteoroloji'den 17 ile sarı, 2 ile turuncu kodlu uyarı

Güneş yakıp kavuracak! 17 ile sarı, 2 ile turuncu kodlu uyarı
Mourinho tek telefonla ikna etti! 25 milyon euroluk yıldız Fenerbahçe yolunda

Mourinho tek telefonla ikna etti! 25 milyon euroluk yıldız geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.