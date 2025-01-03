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Sigara ve alkole ÖTV zammı

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Alkollü içkiler ve sigarada ÖTV oranı artırıldı. Kararın sigara ve alkol fiyatlarına artış olarak yansıması bekleniyor. Bir paket sigara fiyatının 2 ile 2,5 lira arasında yükselmesi öngörülüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, alkollü içkiler ve tütün ürünlerindeki Özel Tüketim Vergisi ( Ötv ) oranlarını artırdı. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan güncel oranlara göre, ÖTV'deki artış %7,56 olarak belirlendi.

SİGARA FİYATLARINA ETKİSİ

ÖTV artışıyla birlikte sigaralardan alınan asgari maktu vergi, 1,7026 TL'den 1,8312 TL'ye yükseldi. Bu düzenleme kapsamında, sigara fiyatlarına paket başına yaklaşık 2 ila 2,5 TL arasında bir zam yapılması bekleniyor.

ALKOLLÜ İÇECEKLERDE ÖTV YÜKSEKLİĞİ

Artış, alkollü içecek fiyatlarını da etkiledi. Örneğin, %45 alkol derecesine sahip 1 litrelik rakıdan alınan ÖTV, 571,37 TL'den 614,56 TL'ye çıkarıldı. Bu durum, 43,19 TL'lik bir fiyat artışı olarak tüketicilere yansıyacak.

YENİ FİYATLARIN YANSIMASI

ÖTV oranlarındaki bu düzenleme, hem sigara hem de alkol fiyatlarında belirgin bir artışa neden olacak. Bu durum, tüketicilerin bütçesi üzerindeki etkilerinin yanı sıra tütün ve alkol sektöründe de yankı uyandırması bekleniyor.

Sigara ve alkole ÖTV zammı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıIstecram null:

zaten devlet alkol sigara zamlarından geçiniyor garibanın sigarasına göz dikildi tekele maliyeti 5 tl olmayan sigarayı 10 kat vergiyle satıyorsunuz tüm kaçakcılar sayenizde trilyonluk oldu Bravo böyle devam edin siz keser döner sap döner gün gelir hesap döner

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Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

özel günlerde insanların bir keyfi var çok görülüyor

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Şaka mı bu ? 2-2,5 lira zam mı olur ? Yap 10-20 lira da birşeye benzesin..

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıOzan Polat:

Sigara ve alkolü 1000 lira yapın içicisi gene içer, Cami’ye girişleri 10 lira yapın bakın bir kişi giriyor mu ?

Yorum Beğen38
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Haber YorumlarıSer_hat:

Emmmaaan biye neh?

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıSktgdn:

Lan admin denen neden yorumlarımı yayinlamiyorsun ?

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıBARBAROS:

Memet kendini yakar tütün ve benzini indirmez demiştim başka bir haberde

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Haber Yorumlarıİsa Polat:

ohhhhhhhjjjjjjhhhh soylu gibi yapamadım ama ohhhhhh

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Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

yasaklamanın başka bir yolu:))

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Haber YorumlarıHakkı Murat:

enflasyon dusuyor diyorlar maaslara dogru duzgun zam vermediler simdi kendileri zamcik yagmuruna basladilar

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