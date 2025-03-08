Sigara fiyatlarına bugünden itibaren yeni zam geldi
Tütün ürünlerinin fiyatlarına yeni bir zam daha geldi. Bugünden itibaren geçerli olacak olan zam ile birlikte sigara fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor. Fiyatlara yapılan bu son zam, tüketicilerin bütçesini daha da zorlayacak gibi görünüyor.
Son dönemde sigara fiyatlarına gelen zamlar, tüketicilerin bütçelerini etkilemeye devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, BAT grubuna ait sigaralara 8 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı.
BAT Grubu Güncel Fiyatları:
En ucuz sigara: 75 TL
En pahalı sigara: 91 TL
Bu zamla birlikte, BAT grubundaki sigaraların fiyatları ortalama 8 TL artış gösterdi.
Aynı hafta içerisinde, Esse ve JTİ gruplarına ait sigaralarda da fiyat artışları yaşandı.
JTİ Grubu Güncel Fiyatları:
En ucuz sigara: 75 TL
En pahalı sigara: 91 TL
JTİ grubundaki sigaraların fiyatları ortalama 75-80 TL bandında seyrediyor.
Esse Grubu Güncel Fiyatları:
En ucuz sigara: 70 TL
En pahalı sigara: 90 TL
Esse grubundaki sigaraların fiyatları da ortalama 70-90 TL arasında değişiyor.
Bu artışlarla birlikte, sigara fiyatlarında son dönemde belirgin bir yükseliş trendi gözlemleniyor. Tüketiciler, bu fiyat artışlarının bütçelerine olan etkilerini yakından takip ediyor.