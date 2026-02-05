Haberler

Enerji şirketi Shell'in 2025 karı yüzde 22 geriledi

Güncelleme:
Enerji şirketi Shell, 2025 yılı için net karının yıllık bazda yüzde 22 azalarak 18,5 milyar dolar olduğunu açıkladı. Dördüncü çeyrek karı ise 3,3 milyar dolar olarak gerçekleşti ve piyasa beklentisinin altında kaldı. Shell, hisse geri alım programına devam edeceğini duyurdu.

Enerji şirketi Shell'in 2025'teki net karı yıllık bazda yüzde 22 düşüşle 18,5 milyar dolar oldu.

Şirket, 2025'in son çeyreği ve tamamına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Shell'in yılın dördüncü çeyreğindeki karı 3,3 milyar dolarla önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 geriledi. Bu dönemdeki karı 3,5 milyar dolar olan piyasa beklentisinin de altında kaldı.

Shell'in bu dönemde karındaki azalmada, düşük seyreden petrol fiyatları etkili oldu.

Şirket, geçen yılın tamamı için ise 18,5 milyar dolar net kar açıkladı. Bu miktar, Shell'in bir önceki yıldaki karına göre yüzde 22 azaldı.

Shell, hisse geri alım programına devam ederek 2026'nın ilk çeyreği için 3,5 milyar dolarlık hisse geri alım programını duyurdu.

Shell Üst Yöneticisi (CEO) Wael Sawan, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, 2025'in Shell genelinde güçlü operasyonel ve finansal performansın görüldüğü, ivmenin hızlandığı bir yıl olduğunu belirtti.

Sawan, 2022'den beri 5 milyar dolarlık maliyet tasarrufu sağladıklarını dile getirerek, "Dördüncü çeyrekte, makroekonomik koşulların zayıflamasına ve kazançların düşmesine rağmen, nakit akışı sağlam kaldı ve bugün, temettüde yüzde 4 artış ve 3,5 milyar dolarlık hisse geri alımı açıklıyoruz. Bu, en az 3 milyar dolarlık hisse geri alımının gerçekleştiği 17. çeyrek oldu." ifadelerini kullandı.

