SGK ve KTO'dan İş Dünyasına Bilgilendirme Toplantısı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) iş birliğinde, iş dünyasının güncel SGK uygulamaları hakkında bilgilendirilmesi amacıyla "SGK ile Meslek Komiteleri Ortak İstişare Toplantısı" düzenlendi.

KTO'dan yapılan açıklamaya göre, programda, SGK Başmüfettişi Süleyman Aydın, "İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları" konulu bir sunum yaparak katılımcılara detaylı bilgi verdi.

Aydın, iş kazalarının önlenmesi, meslek hastalıklarının tespiti ve bildirim süreçleri hakkında güncel uygulamalara değindi.

Toplantıda konuşan KTO Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal, oda olarak üyelerin karşılaştığı güncel sorunlara çözüm üretmek ve mevzuatla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla düzenli bilgilendirme toplantılarına önem verdiklerini ifade etti.

Toplantının soru-cevap bölümünde ise engelli istihdamı yükümlülüğü kapsamında yaşanan uygulama sorunları, iş kazası bildirim sürelerinin kısalığından kaynaklı aksaklıklar, sektörlerde iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle yaşanan güncel sıkıntılar ele alındı.