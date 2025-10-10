Haberler

SGK ve KTO'dan İş Dünyasına Bilgilendirme Toplantısı

SGK ve KTO'dan İş Dünyasına Bilgilendirme Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Ticaret Odası ve Sosyal Güvenlik Kurumu iş birliğiyle düzenlenen toplantıda iş kazaları ve meslek hastalıkları konuları ele alındı. Katılımcılara güncel SGK uygulamaları hakkında bilgi verildi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) iş birliğinde, iş dünyasının güncel SGK uygulamaları hakkında bilgilendirilmesi amacıyla "SGK ile Meslek Komiteleri Ortak İstişare Toplantısı" düzenlendi.

KTO'dan yapılan açıklamaya göre, programda, SGK Başmüfettişi Süleyman Aydın, "İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları" konulu bir sunum yaparak katılımcılara detaylı bilgi verdi.

Aydın, iş kazalarının önlenmesi, meslek hastalıklarının tespiti ve bildirim süreçleri hakkında güncel uygulamalara değindi.

Toplantıda konuşan KTO Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal, oda olarak üyelerin karşılaştığı güncel sorunlara çözüm üretmek ve mevzuatla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla düzenli bilgilendirme toplantılarına önem verdiklerini ifade etti.

Toplantının soru-cevap bölümünde ise engelli istihdamı yükümlülüğü kapsamında yaşanan uygulama sorunları, iş kazası bildirim sürelerinin kısalığından kaynaklı aksaklıklar, sektörlerde iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle yaşanan güncel sıkıntılar ele alındı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Ekonomi
Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi

Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi
İsrail'i çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

Anlık Gazze
Çin'deki tatil trafiği görenleri hayrete düşürüyor

Trafikten dert yananlara "Halimize şükür" dedirten görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Biz, Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz

"Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz"
Çin'deki tatil trafiği görenleri hayrete düşürüyor

Trafikten dert yananlara "Halimize şükür" dedirten görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.