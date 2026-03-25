İzmir'de SGK alacaklarının tecil ve taksitlendirmesine ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı

İzmir Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürlüğü, kurum alacaklarının tecil ve taksitlendirme işlemlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Müdürlükte gerçekleştirilen toplantıda, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 48. maddesi kapsamında borçlu lehine yapılan yeni düzenlemeler sivil toplum kuruluşu ve meslek odası temsilcilerine anlatıldı.

SGK İl Müdürü Hidayet Baydilli'nin de katıldığı programda birikmiş alacakların yapılandırılması, tecil şartları ve taksitlendirme süreçlerindeki güncel değişiklikler hakkında sunum yapıldı. Katılımcılara teminatsız tecil limitinin artırılması, peşinat tutarının azaltılması, kademeli ödeme kolaylığı ile taksit aksatma ve tecil bozma şartlarının esnetilmesi gibi konularda teknik bilgiler verildi.

İş dünyası ve esnafı ilgilendiren ödeme planları ile başvuru süreçlerinin detaylandırıldığı etkinlik katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.