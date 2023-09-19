Seyhan Belediyesi, Çöp Konteynırlarını Kendi Atölyesinde Üretiyor

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, belediyenin kurduğu atölyelerde üretim yaparak önemli tasarruflar elde ettiklerini belirtti. Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde kurulan atölyede, belediyenin ihtiyacı olan çöp konteynırları üretilmeye başlandı. Bu sayede hem tasarruf sağlanacak hem de hasar görmüş konteynırlar onarılarak yeniden kullanılabilir hale getirilecek.

Seyhan Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde kurduğu atölyede çöp konteynerleri üretilmeye başlandı. Konteyner üretimiyle önemli oranda tasarruf edilmesi hedefleniyor.

Seyhan Belediyesi'nin, Covid-19 pandemisi döneminde hayata geçirdiği Dikimevi ile başlattığı üretim yelpazesi gün geçtikçe genişliyor.

Belediye işçilerinin kıyafetlerini dikmek üzere kurulan Dikimevi'nin hemen ardından boya atölyesi, kompost tesisi, deterjan üretimi, hijyenik ped, glütensiz gıda, süt, peynir, yoğurt, tartan zemin, tıbbi aromatik bitki ile genişleyen üretim yelpazesine önemli bir alan daha eklendi.

ÇÖP KONTEYNERLERİ DE ARTIK BELEDİYEDE ÜRETİLİYOR

Yurttaşların evsel atıkların toplandığı çöp konteynerleri de Seyhan Belediyesi bünyesinde üretilmeye başlandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan atölyede, yeni çöp konteynerleri belediye çalışanları tarafından üretilerek halkın hizmetine sunuluyor. Hasar görmüş konteynerler de yine aynı atölyede onarılarak yeniden kullanılabilir hale getiriliyor.

ÖNEMLİ ORANDA TASARRUF ELDE EDİLECEK

Seyhan'ın Türkiye'nin 53 ilinden daha büyük bir ilçe olduğunu anımsatan Başkan Akay, kaynakların oldukça kıt olduğu bu dönemde Seyhan Belediyesi'nin her alanda tasarruf etmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Seyhan Belediyesi'nin doğumdan ölüme yurttaşların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için görev yaptığını kaydeden Başkan Akay, "96 mahallemizde çok büyük bir nüfusa hizmet veriyoruz. Halkımıza en iyi hizmeti sunabilmek için kaynaklarımızı doğru kullanmamamız gerekiyor. Bunun yolu da tasarruftan geçiyor. Kurduğumuz atölyelerde üreten bir belediye olarak birçok alanda çok önemli oranda tasarrufu sağladık. Şimdi bu alanlara bir yenisini daha ekledik. Çöp konteynerlerimizi de artık satın almak yerine kendi atölyemizde üretiyoruz. Her şey Seyhan ve Seyhanlı için" dedi.