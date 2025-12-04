Enuygun.com'dan uçak ve otobüs yolcularına güvenli seyahat tavsiyeleri

Enuygun.com, uçak ve otobüs yolculuklarında güvenli ve konforlu seyahat için dikkat edilmesi gereken kurallara ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, artan seyahat trafiği nedeniyle yolculukların güvenli geçmesi için bazı temel kurallara uyulması önem taşıyor.

Bu kapsamda, uçak ve otobüslerde emniyet kemerinin yol boyunca takılı kalması, güvenlik için en temel unsur olarak öne çıkıyor. Uçak yolculuklarında kalkış, iniş ve türbülans uyarıları dışında da kemerin gevşek şekilde bağlı tutulması, ani sarsıntılarda yaralanma riskini azaltıyor. Şehirler arası otobüs yolculuklarında da emniyet kemeri takılması, yasal zorunluluk olmanın yanı sıra yolcu güvenliğini sağlıyor.

Şehirler arası otobüslerdeki koltuklarda diz mesafesi konusu da önem taşıyor. Özellikle gece yolculuklarında ön koltuktaki yolcunun koltuğunu tam yatırması, arkadaki yolcunun hareket alanını kısıtlıyor. Konfor ve kişisel alan dengesinin tartışıldığı bu alanda sektör uzmanları, net bir yasal çerçevenin bulunmadığına dikkat çekiyor. Hukuki açıdan "hakkın kötüye kullanımı" çerçevesinde değerlendirilen bu durumda, yolcunun dinlenme ihtiyacını karşılarken arkadaki yolcunun fiziksel alanını aşırı kısıtlamaması için koltuğun ne çok dik, ne de tamamen yatık bir pozisyon olan "makul kullanım" ilkesinin benimsenmesi gerektiği vurgulanıyor.

Uçaklarda ise kalkış, iniş ve ikram sırasında koltukların dik konuma getirilmesi zorunluluğu bulunurken, uçuşun geri kalanında inisiyatif yolcuya bırakılıyor. Bazı hava yolu şirketleri, özellikle kısa mesafeli ve dar gövdeli uçaklarda teknik olarak koltuk yatış açısını sınırlarken, çoğu uçuşta "arkadaki yolcuya saygı" ilkesi devreye giriyor.

Koridorlar ve acil çıkışlar boş bırakılmalı

Uçaklarda koridorların ve acil çıkışların hayat kurtaran boşluk olarak hiçbir şekilde kapatılmaması büyük önem taşıyor. Yolcuların el bagajlarını yalnızca koltuk altına veya üst raflara yerleştirmesi, yolculuk konforunu ve acil durumlarda güvenliği sağlayan kuralların başında geliyor. Özellikle acil çıkış koltuklarında oturan yolcuların, bu bölgeyi tamamen eşyasız bırakması ve görevlilerin talimatlarına eksiksiz uyması gerekiyor.

Araç içinde telefon ve diğer elektronik cihazların kullanımı da yolculuk güvenliği açısından önem arz ediyor. Uçak yolculuklarında kabin güvenliği için elektronik cihazların uçak moduna alınması zorunluluğu bulunuyor. Şehirler arası otobüslerde de yolcuların, konforlu ve güvenli bir yolculuk için sürücünün dikkatini dağıtabilecek telefon görüşmeleri ve yüksek sesli müzik gibi dikkat dağıtıcı hareketlerden uzak durması gerekiyor.