Setur Marinas Antalya, Yılın Uluslararası Marinası Ödülünü Kazandı

Setur Marinas Antalya, "The Yacht Harbour Association" (TYHA) tarafından "Yılın Uluslararası Marinası" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde "Altın Çıpa" (Gold Anchor) akreditasyonuna sahip marinalar arasında yapılan değerlendirme sonucunda ödülü kazanan Setur Marinas Antalya, Avrupa'daki en iyi 5 marina arasında yer aldı.

Ödül, marinanın altyapı ve hizmet standartları, müşteri deneyimine verdiği önem, saha ekiplerinin yetkinliği ile çevresel sorumluluk alanındaki uygulamalarına dayanarak verildi.

Tören, Southampton Uluslararası Tekne Fuarı'nda düzenlenirken, ödülü Setur Marinas Antalya Marina Müdürü Ziya Baykal aldı.

Setur Marinaları 11 marinayla hizmet veriyor

Setur Marinaları, sahip olduğu Marmara, Ege ve Akdeniz kıyı şeridi boyunca konumlanan 11 marina ve bir kara park alanıyla öne çıkıyor. Şirket, sürdürülebilirlik uygulamaları ve dijitalleşme yatırımlarıyla müşteri odaklı hizmete öncelik veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziya Baykal, ödülün, sadece şirketin başarısını değil aynı zamanda "Türkiye'nin denizcilik sektöründeki uluslararası başarısını" da yansıttığını kaydetti.