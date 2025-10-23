Setur Marinaları, İtalya'da Sürdürülebilirlik ve Dijitalleşme Çalışmalarını Tanıttı

Setur Marinaları, ICOMIA Dünya Marinalar Konferansı???????'na (ICOMIA WMC 2025) katılarak, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme alanındaki yenilikçi çalışmalarını tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Yenilik, İşbirliği, Dönüşüm" temasıyla İtalya'nın Venedik kentinde düzenlenen ve 500'den fazla marina işletmecisi, yatırımcı ve sektör profesyonelini buluşturan konferansta, Setur Marinaları'nın çevreye duyarlı ve yenilikçi yaklaşımı beğeni topladı.

Konferans kapsamında gerçekleştirilen "Marinalarda Yenilenebilir Enerji" başlıklı oturumda, Setur Marinaları adına Çevre Yöneticisi Gonca Melek Özkan sunum yaptı.

Sunumda enerji verimliliği uygulamaları, "Selfie" projesi kapsamında hayata geçirilen güneş paneli yatırımları, karbon ayak izi doğrulama süreçleri, dijitalleşme adımları ve akıllı marina çözümleri gibi çalışmalar paylaşıldı.

Etkinlik, Setur Marinaları'na uluslararası işbirlikleri kurma ve mevcut partnerleriyle ilişkilerini güçlendirme imkanı sundu. Ayrıca etkinlik boyunca birçok uluslararası işletmeci, yatırımcı ve teknoloji sağlayıcısıyla doğrudan temas kuruldu.

Setur Marinaları, 2024'ten bu yana denizcilik sektörünü küresel düzeyde temsil eden Uluslararası Deniz Endüstrisi Dernekleri Konseyi (ICOMI) daimi üyesi olarak sürdürülebilir ve sorumlu bir şekilde büyüyen denizcilik endüstrisi yaratmak hedefiyle çalışıyor.

Şirket, 2050 itibarıyla net sıfır sera gazı hedefi doğrultusunda çevreye duyarlı yatırımlarını hız kesmeden sürdürürken, yeşil teknolojilere öncelik vererek karbon ayak izini azaltma ve deniz ekosistemini koruma misyonuyla hareket ediyor.

Marinalarında toplam 5 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi üretimi gerçekleştiren Setur Marinaları, ISO Çevre Yönetim Sistemleri ve Mavi Bayrak sertifikasyonlarına sahip olmasının yanı sıra I-REC sertifikasıyla yüzde 100 yenilenebilir elektrik kullanıyor.