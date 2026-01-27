Haberler

Setur Marinaları Boot Düsseldorf 2026 Fuarı'nda yerini aldı

Güncelleme:
Setur Marinaları, Almanya'daki Boot Düsseldorf 2026 Fuarı'nda 120 ülkeden 200 bini aşkın ziyaretçiyle bir araya gelerek yeni marinalarını, dijital yeniliklerini ve sürdürülebilirlik çözümlerini tanıttı.

Setur Marinaları, Almanya'da düzenlenen Boot Düsseldorf 2026 Fuarı'nda uluslararası denizcilik dünyasıyla bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 120 ülkeden 200 bini aşkın ziyaretçinin katıldığı fuarda Setur Marinaları, zincirine yeni eklediği Göcek marinalarını, dijital yeniliklerini ve sürdürülebilirlik çözümlerini tanıttı.

Fuar süresince 13. Salon B61 numaralı stantta ziyaretçilerini ağırlayan şirket, bünyesine kattığı Göcek Village Port ve Göcek Exclusive Port Marina yatırımlarını uluslararası denizcilik camiasıyla paylaştı.

Marmara, Ege ve Akdeniz'deki işletme sayısını 14'e çıkaran Setur Marinaları, marinaları şehirle bütünleşen sosyal yaşam alanlarına dönüştürme vizyonu kapsamında Ayvalık ve Kuşadası marinalarında hayata geçirdiği yeni nesil sosyal alanları da ziyaretçilere sundu.

Fuarda, şirketin misafir deneyimini iyileştiren dijital çözümleri, ödüllü sürdürülebilirlik uygulamaları ve fuara özel kampanyaları tekne sahiplerinin beğenisine sunuldu.

Uluslararası denizcilik sektörünün temsilcileriyle bir araya gelinen organizasyonda, sektörel işbirlikleri ve deniz turizmindeki son trendler de değerlendirildi.

"Gördüğümüz ilgi çok değerli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Setur Marinas Antalya Marina Müdürü Murat Ziya Baykal, "Zincire katılan yeni marinalarla büyüyen yapımızı, uluslararası boyutta tanıtma fırsatı bulduk. Gördüğümüz ilgi, kurduğumuz yeni bağlantılar ve yeni fırsatlar bizim için çok değerli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
