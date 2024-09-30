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Serpil Timuray, HERoes 2024 Listesinde 4. Sırada

Serpil Timuray, HERoes 2024 Listesinde 4. Sırada
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Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Yatırımlar CEO'su Serpil Timuray, iş hayatında kadın temsiliyetini artırmak ve çeşitliliği teşvik etmek konusundaki çalışmalarıyla 'HERoes: 100 Üst Düzey Kadın Yönetici 2024' listesinde 4. sırada yer aldı.

Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Yatırımlar CEO'su Serpil Timuray, iş hayatında kadın temsiliyetini artırmak ve işyerinde çeşitliliği teşvik etmek için yaptıkları çalışmalarla örnek gösterilen kadın liderlerin sıralandığı global "HERoes: 100 Üst Düzey Kadın Yönetici 2024" listesinde 4. sırada yer aldı.

Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Yatırımlar CEO'su Serpil Timuray, uluslararası düzeyde kadınların iş hayatında temsiliyetini artırmak ve işyerinde çeşitliliği teşvik etmek konusunda yaptıkları çalışmalarla örnek gösterilen kadın liderlerin sıralandığı "HERoes: 100 Üst Düzey Kadın Yönetici 2024" listesinde 4. sırada yer aldı. Listeye, kendi kariyerlerinde önemli başarılara imza atmanın yanı sıra işyerinde cinsiyet eşitliğinin artması için çalışan ve kadın çalışanların kariyerlerinde yükselmesine destek olan kadın liderler seçiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Serpil Timuray Vodafone Ekonomi Kadın Dünya CEO

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