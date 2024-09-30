Serpil Timuray, HERoes 2024 Listesinde 4. Sırada

Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Yatırımlar CEO'su Serpil Timuray, iş hayatında kadın temsiliyetini artırmak ve işyerinde çeşitliliği teşvik etmek için yaptıkları çalışmalarla örnek gösterilen kadın liderlerin sıralandığı global "HERoes: 100 Üst Düzey Kadın Yönetici 2024" listesinde 4. sırada yer aldı.

Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Yatırımlar CEO'su Serpil Timuray, uluslararası düzeyde kadınların iş hayatında temsiliyetini artırmak ve işyerinde çeşitliliği teşvik etmek konusunda yaptıkları çalışmalarla örnek gösterilen kadın liderlerin sıralandığı "HERoes: 100 Üst Düzey Kadın Yönetici 2024" listesinde 4. sırada yer aldı. Listeye, kendi kariyerlerinde önemli başarılara imza atmanın yanı sıra işyerinde cinsiyet eşitliğinin artması için çalışan ve kadın çalışanların kariyerlerinde yükselmesine destek olan kadın liderler seçiliyor. - İSTANBUL