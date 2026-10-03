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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kredili sermaye piyasası işlemlerinde özkaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbirin süresini 30 Ekim 2026 seans sonuna kadar uzattı.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kredili sermaye piyasası işlemlerinde özkaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbirin süresini 30 Ekim 2026 seans sonuna kadar uzattı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kredili sermaye piyasası işlemlerinde özkaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbirin süresini 30 Ekim 2026 seans sonuna kadar uzattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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