Sermaye Piyasalarında Fark Yaratmak Semineri Çorlu'da Gerçekleşti

Tera Yatırım'ın katkılarıyla Çorlu'da düzenlenen "Sermaye Piyasalarında Fark Yaratmak" başlıklı seminerde sermaye piyasalarının sunduğu fırsatlar, yatırımın geleceği ve finansal yapı dönüşüm ele alındı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tera Holding çatısı altında faaliyet gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı ve geniş yetkili aracı kurum statüsüne sahip Tera Yatırım, sermaye piyasalarının etkin ve yaygın biçimde kullanımını teşvik eden platformlar sunarak, bilgi paylaşımının yayılmasına katkı sağlıyor.

Tera Yatırım'ın katkılarıyla Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Sermaye Piyasalarında Fark Yaratmak adlı seminere, Türkiye'nin önde gelen ekonomistleri katıldı. Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin'in moderatörlüğündeki etkinlikte, Türkiye'de sermaye piyasalarının sunduğu fırsatlar, yatırımın geleceği ve finansal yapının dönüşümü konuları masaya yatırıldı.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Alkin, büyümenin yalnızca banka kredileriyle değil, sermaye piyasaları ve halka arzlar yoluyla sağlanabileceğini belirtti.

Alkin, "Dünyada en etkin şekilde Amerika tarafından kullanılan bu modele, Türkiye'nin hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar açısından daha fazla adapte olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.