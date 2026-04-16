Antalya'da sezonun ilk erkenci karpuzu kilosu 40 liraya alıcı buldu

ANTALYA'nın Serik ilçesinde serada yetiştirilen erkenci karpuz, sebze halinde kilosu 40 TL'den alıcı buldu.

Serik'te aralık ayında serada dikimi gerçekleştirilen erkenci karpuz hasadı başladı. Burmahancı Mahallesi'nde üretici Osman Çetin'in hasadını yaptığı ilk mahsuller toptancı halinde kilosu 40 TL'den alıcı buldu. Osman Çetin, "1 dönümlük kapalı seramızda 25 Aralık 2025 tarihinde ekimini gerçekleştirdik. Yaklaşık 4 ayın sonunda çocuk gibi baktığımız karpuzlarımız olgunlaştı ve dün kısmet oldu ilk hasadımızı gerçekleştirdik. Bugün Serik Yaş Sebze ve Meyve Hali'ne getirip satışa sunduk. Toplam 1,5 ton hasadımız oldu. Karpuzlarımızın ortalama ağırlığı 10 ile 20 kilo arasında. 40 TL'den toptan satışını gerçekleştirdik. Allah bereket versin" dedi.

Komisyoncu Hasan Tosun, "İlçemizde mevsimin ilk erkenci karpuzunu üreticimiz Osman Çetin'den 40 TL'den satın aldık. İnşallah fiyatlar daha iyi olur. Üreticimiz daha çok kazanır. İran'dan ülkemize karpuz gelmezse üreticilerimiz daha iyi kazanır" diye konuştu.

