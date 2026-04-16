Antalya'da sezonun ilk erkenci karpuzu kilosu 40 liraya alıcı buldu

Antalya'nın Serik ilçesinde üretilen erkenci karpuzlar, kilosu 40 TL'den alıcı buldu. Üretici Osman Çetin, 1 dönüm serada gerçekleştirdiği ilk hasatta toplam 1,5 ton karpuz üretti.

Serik'te aralık ayında serada dikimi gerçekleştirilen erkenci karpuz hasadı başladı. Burmahancı Mahallesi'nde üretici Osman Çetin'in hasadını yaptığı ilk mahsuller toptancı halinde kilosu 40 TL'den alıcı buldu. Osman Çetin, "1 dönümlük kapalı seramızda 25 Aralık 2025 tarihinde ekimini gerçekleştirdik. Yaklaşık 4 ayın sonunda çocuk gibi baktığımız karpuzlarımız olgunlaştı ve dün kısmet oldu ilk hasadımızı gerçekleştirdik. Bugün Serik Yaş Sebze ve Meyve Hali'ne getirip satışa sunduk. Toplam 1,5 ton hasadımız oldu. Karpuzlarımızın ortalama ağırlığı 10 ile 20 kilo arasında. 40 TL'den toptan satışını gerçekleştirdik. Allah bereket versin" dedi.

Komisyoncu Hasan Tosun, "İlçemizde mevsimin ilk erkenci karpuzunu üreticimiz Osman Çetin'den 40 TL'den satın aldık. İnşallah fiyatlar daha iyi olur. Üreticimiz daha çok kazanır. İran'dan ülkemize karpuz gelmezse üreticilerimiz daha iyi kazanır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek

Okullardaki saldırılar sonrası kritik toplantı! İşte çıkan kararlar

Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...

Okul saldırısının planı bilgisayardan çıktı! 11 Nisan'da kaydetmiş
Arda Güler’e karşı çaresiz kaldı! Neuer’den ilk yorum

Arda Güler’e karşı çaresiz kaldı! Neuer’den ilk yorum
Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi

Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önüne geldiğinde böyle vuruldu
Okul saldırısının ardından skandal paylaşımların yapıldığı 'C31K' grubu kapatıldı

Skandal paylaşımların yapıldığı o grup için harekete geçildi
19 yıllık öğretmen okul saldırıları sonrası isyan etti: Daha fazla yetki istiyoruz

19 yıllık öğretmen saldırılar sonrası isyan etti! Tek bir talebi var
Maymunu kovmaya çalışırken canından oldu

Maymunu kovarken canından oldu
Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı

Şimdi de Mersin! Okulda son anda yakalandı