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Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin, Zirai Donla Mücadelede Üreticileri Ziyaret Etti

Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin, Zirai Donla Mücadelede Üreticileri Ziyaret Etti
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Serik ilçesinde zirai dona karşı tedbir alan üreticileri ziyaret eden Kaymakam Dr. Cemal Şahin, seralarda yapılan ısıtma ve diğer önlemler hakkında bilgi aldı. Meteorolojinin don uyarısına karşı üreticilerin mücadelesini desteklediklerini vurguladı.

Serik Kaymakamı Dr. Cemal S¸ahin, Eskiyo"ru"k, C¸andır ve Burmahancı mahallelerindeki seralarda zirai don no"beti tutan u"reticileri ziyaret etti.

Antalya'nın Serik ilçesinde u"reticiler, zirai dona kars¸ı seralarda tedbir alıyor. Hava sıcaklıgˆının gece saatlerinde sıfırın altına du"s¸mesi ve Meteorolojinin don uyarısı nedeniyle ilçedeki üreticiler, gece yarısından itibaren seralarında ısıtma, yagˆmurlama ve dumanlama yaparak u"ru"nlerini korumaya c¸alıs¸ıyor. Serik Kaymakamı Dr. Cemal S¸ahin Kayaburnu, Eskiyo"ru"k, C¸andır ve Burmahancı mahallelerinde zirai dona kars¸ı ısıtma yapmak suretiyle no"bet tutan u"reticilerle bir araya geldi. I·lc¸e Tarım ve Orman Mu"du"ru" Mustafa C¸o"mezogˆlu'nun yanı sıra mahalle muhtarlarının da es¸lik ettiği ziyarette Kaymakam S¸ahin, seralarda incelemelerde bulundu, alınan tedbirler, ısıtma sistemleri hakkında bilgi aldı. Kaymakam S¸ahin, "Meteoroloji Bo"lge Mu"du"rlu"gˆu"nu"n 21-25 S¸ubat tarihleri arasında ilc¸emizin de dahil oldugˆu sahil kesimler ic¸in zirai don hadisesi uyarısı yaptı. Sera u"reticilerimiz 3-4 gu"ndu"r u"ru"nlerini don olaylarına kars¸ı gecenin ilk saatlerinden itibaren sabahın ilk ıs¸ıklarına kadar no"bet tutarak tedbir aldıklarını go"ru"yoruz. Zirai don, u"reticilerimiz ic¸in bu"yu"k bir tehdit olus¸turuyor. Bugu"ne kadar don sebebiyle herhangi bir zararımız yok. Degˆerli c¸iftc¸ilerimizin yas¸adıkları zorlukları, mes¸akkati, alın terini, emeklerini go"ru"yoruz. Devlet olarak her zaman u"reticimizin yanındayız. Zaten sizlerin zorluklarınıza ortak olmak bir beraber oldugˆumuzu vurgulamak ic¸in buradayız" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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