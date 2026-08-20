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Dolar ve euro güne rekorla başladı

Dolar ve euro güne rekorla başladı
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Dolar 47,9550 liradan, euro 56,1230 liradan işlem görerek güne yükselişle başladı. Kapalıçarşı'da dolar 47,9530 liradan alınıp 47,9550 liradan satılıyor, euro ise 56,1210 liradan alınıp 56,1230 liradan satılıyor.

Dolar 47,9550 liradan, euro ise 56,1230 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 47,9530 liradan alınan dolar 47,9550 liradan, 56,1210 liradan alınan euro ise 56,1230 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 47,93 liradan, euro ise 55,91 liradan satılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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