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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

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İstanbul serbest piyasada dolar 46,2550 liradan, avro ise 53,5190 liradan işlem görüyor. Dünkü kapanışa göre dolar ve avroda artış yaşandı.

İstanbul serbest piyasada dolar 46,2550 liradan, avro 53,5190 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 46,2530 liradan alınan dolar, 46,2550 liradan satılıyor. 53,5170 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 53,5190 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 46,1540 lira, avronun satış fiyatı ise 53,3310 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
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