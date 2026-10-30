Serbest piyasada dolar 49,9470 liradan, avro 55,8990 liradan güne başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul serbest piyasada dolar 49,9470 liradan, avro 55,8990 liradan güne başladı. Dolar 49,9450 liradan alınırken avro 55,8970 liradan alınıyor; salı günü doların satışı 49,7870, avronun satışı 55,5750 liraydı.
İstanbul serbest piyasada dolar 49,9470 liradan, avro 55,8990 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 49,9450 liradan alınan dolar, 49,9470 liradan satılıyor. 55,8970 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,8990 lira oldu.
Salı günü doların satış fiyatı 49,7870 lira, avronun satış fiyatı ise 55,5750 lira olmuştu.
Kaynak: AA