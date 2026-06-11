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25 yıl önce dikilen kiraz fidanları Selendi'yi Avrupa'ya taşıdı

25 yıl önce dikilen kiraz fidanları Selendi'yi Avrupa'ya taşıdı
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Manisa'nın Selendi ilçesinde 25 yıl önce tütüne alternatif olarak dikilen kiraz fidanları, bugün Avrupa sofralarını süsleyen yüksek katma değerli bir ürüne dönüştü. İlçe ekonomisinin lokomotifi haline gelen kiraz üretiminde bu yıl rekolte geçen yıla göre daha yüksek. İhracatlık kirazların kilogram fiyatı 130-140 lira arasında alıcı buluyor.

Manisa'nın Selendi ilçesinde 25 yıl önce tütüne alternatif olarak toprakla buluşturulan kiraz fidanları, bugün Avrupa sofralarını süsleyen yüksek katma değerli bir ürüne dönüştü.

Selendi ilçesinde tütüne alternatif olarak yaygınlaşan kiraz üretimi, ilçe ekonomisinin lokomotifi haline geldi. Son yıllarda ürün kalitesi, aroması ve lezzetiyle dış pazarda büyük rağbet gören Selendi kirazında bu yıl rekoltenin geçen yıla oranla daha yüksek olduğu bildirildi. İlçe merkezindeki bahçelerinde hasat mesaisine devam eden üreticiler, 25 yıl önce büyük bir umutla çıktıkları yolda bugün Avrupa ülkelerine ürün ihraç etmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti. Üreticiler, "Yaklaşık 25 yıl önce tütüne alternatif olarak kiraz fidanlarını toprakla buluşturduk. O günlerde büyük bir umutla başladığımız üretim, bugün Selendi ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Avrupa sofralarına ulaşan kirazlarımızla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"İhracatlık üründe kalite ön planda"

Sabahın erken saatlerinde başlayan hasat çalışmalarının ardından kiraz pazarında hareketli saatler yaşanıyor. Günlük yaklaşık 10 ton kirazın satışa sunulduğu ilçede, ürünler kalibrelerine göre ayrılıyor. İhracatlık nitelikteki kirazların kilogram fiyatı kalitesine göre 130 ile 140 lira arasında alıcı buluyor. Pazarda tüccarlar tarafından satın alınan ürünler, soğutmalı araçlarla Alaşehir'deki işletmelere taşınıyor. Burada şoklama işlemlerinden geçirilen kirazlar, Avrupa ülkelerine gönderilmek üzere yola çıkıyor. Her geçen yıl artan üretim kapasitesiyle Selendi, tarımsal kalkınmada önemli bir mesafe kat etmeye devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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