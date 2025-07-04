Şekerbank'a Yeni Genel Müdür Yardımcısı Ataması: Erman Eltut Görevde

Şekerbank'a Yeni Genel Müdür Yardımcısı Ataması: Erman Eltut Görevde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şekerbank Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Erman Eltut atandı. 25 yıllık finans sektörü deneyimiyle Eltut, bankanın operasyonel süreçlerini yönetecek.

Şekerbank Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Erman Eltut atandı.

Şekerbank Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Erman Eltut getirildi. Finans sektöründe 25 yılı aşkın tecrübesi bulunan Eltut, Şekerbank'ın Bankacılık Operasyonları alanındaki çalışmalarının yönetimini üstlenecek.

Bankacılık kariyerine Toprak Bank'ta Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Eltut, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Fortis Bank, Denizbank ve Fibabanka gibi kurumlarda önemli tecrübeler edindi. Eltut, Şekerbank ailesine katılmadan önce Türk Ekonomi Bankası (TEB) bünyesinde Operasyon Grup Direktörlüğü görevini sürdürmekteydi.

Yapılan açıklamaya göre; Erman Eltut, operasyonel süreçlerin iyileştirilmesi ve dönüşümünde aktif roller üstlenmiş olup, verimlilik odaklı uygulamaların hayata geçirilmesinde önemli başarılar elde etti. Kariyeri boyunca analitik bakış açısı ile operasyonel yapıları güçlendiren birçok yenilikçi uygulamaya da imza attı. Eltut, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İşletme Mühendisliği'nden 1999 yılında mezun oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Altın alırken hapse girebilirsiniz! Tebligatlar gelmeye başladı

Altın alırken hapse girebilirsiniz! Tebligatlar gelmeye başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ödemiş Belediye Başkanı Üzümlü'den acil yardım çağrısı: Yangının şehir merkezine inmesi an meselesi

Alevlerin önünde çaresizce yardım istedi: Merkeze inmesi an meselesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.