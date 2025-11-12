SEDDK, Trafik Sigortasında Değer Kaybı Ekspertiz Raporu'nu Güncelledi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik sigortasında değer kaybı ihtilaflarının en aza indirilmesine yönelik attığı adımla "Değer Kaybı Ekspertiz Raporu"nu güncelledi.

SEDDK'den yapılan açıklamada, Kurumun bir süredir gündemde tuttuğu trafik sigortasında sigorta şirketleri ile hak sahipleri arasında yaşanan ihtilafların en aza indirilmesine yönelik tedbir ve düzenlemeler çerçevesinde "Değer Kaybı Ekspertiz Raporu"nun güncellendiği belirtildi.

Yargı kararlarıyla uyumlu olarak hazırlanan yeni rapor şablonuyla hak sahiplerinin uğradıkları zararların gerçek zarar ilkesi çerçevesinde tespitinin ve tazmin edilmesinin hedeflendiği kaydedilen açıklamada, böylece değer kaybı taleplerinin uyuşmazlığa konu olmaksızın ödenmesinin ve süreçlerin daha etkin hale getirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, değer kaybı ihtilaflarının en aza indirilmesine yönelik çalışmaların tüm paydaşlarla müzakere halinde yürütüldüğü, kısa süre zarfında bir dizi ilave tedbirin uygulamaya konulmasının planlandığı belirtildi.

Açıklamada, SEDDK'nin sigortalı hak ve menfaatlerinin korunması ve sigorta uygulamalarında şeffaflık ile adaletin güçlendirilmesi yönündeki çalışmalarına kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.