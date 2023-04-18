Securitas Alarm'dan tatile çıkacak vatandaşlara güvenlik önerileri Açıklaması

Securitas Alarm, bayram tatiline giderken ev güvenliğinin unutmaması gerektiği uyarısında bulunarak, güvenlik önerileri paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bayram tatili yaklaşırken, herkesi tatlı bir telaş sardı. Kimileri memleketlerindeki yakınlarını göremeye giderken, kimileri ise doğanın ve kış tatilinin tadını çıkarmak için şehir dışına çıkmaya hazırlanıyor. Ancak tatile giderken ev güvenliğinin unutmaması gerekiyor.

Bu kapsamda, Securitas Alarm, tatile çıkacak vatandaşlara ev güvenliğini artıracak bazı önerilerde bulundu.

Seyahat planlarının gizli tutulması

Securitas Alarm açıklamasına göre, tatile çıkarken seyahat planlarına dair kritik bilgilerin sosyal medya ağlarında paylaşılmamasına özen gösterilmeli. Bir hırsız için en önemli bilgi evin ne zaman boş kalacağı bilgisi olduğundan nereye gidildiği veya eve ne zaman dönüleceği asla paylaşmamalı.

Tatil gönderilerini paylaşmak için acele etmemek

Tıpkı konum bilgileri gibi tatile ait fotoğraf benzeri gönderileri yapmak için eve dönene kadar beklenmesi gerekiyor.

Yolculuk öncesinde fırının ve bacanın incelenmesi

Ocaklar ve şömineler gibi ısıtma ekipmanları arızalandıklarında veya bakımları aksatıldığında oldukça tehlikeli hale gelebilirler. Yolculuk öncesinde fırının, bacanın incelenmesi, duman ve karbon monoksit detektörlerinin pillerini kontrol edilmesi gerekiyor.

Öte yandan, kapıların evin ilk savunma hattı olmasından dolayı doğru kilit kullanılması önem taşıyor.

Aydınlatma en güçlü caydırıcılardan biri

Aydınlatma, dışarıda olsanız bile birinin evde olabileceği yanılsamasını yarattığı için kötü niyetli kişileri yaşam alanından uzak tutma görevini başarıyla yerine getiriyor. Apartman girişlerinin sürekli olarak aydınlatılması, istenmeyen ziyaretçilerin daha kapıya varmadan önce fark edilmelerini sağlıyor. Alternatif olarak, bir ev güvenlik sisteminiz varsa, biri girişe doğru yürüdüğünde ışıkları açmak için bir hareket sensörü kullanabilir.

Güçlü bir ev alarm sistemi hırsızların en büyük kabusu

Ev güvenlik sistemleri, yukarıda sıralanan güvenlik önlemlerinin tümünü barındırıyor ve ihtiyaç duyulduğunda eve acil müdahale ekipleri gönderilmesini sağlıyor. Sensörler ile donatılan yeni nesil alarm sistemleri kapılar, pencereler ve yatak odaları dahil evin tüm bölümlerini aynı anda koruyabiliyor. Güçlü ve profesyonel güvenlik sistemlerine dahil olan görüntülü alarm izleme özelliği ise polisin ihtiyaç halinde eve gelmesi ve suçluların yakalanması için gerekli görsel kanıta sahip olmalarını sağlıyor.

Securitas Güvenlik Alarm Sistemi ile evde meydana gelebilecek hırsızlık, yangın, gaz kaçağı, su baskını, acil sağlık ve panik durumları dahil tüm iç ve dış güvenlik ihtiyaçlarına karşı, en son teknolojik yenilikleri kullanarak geliştirdiği alarm sistemleri ve 7/24 hizmet veren alarm izleme hizmeti sayesinde oluşabilecek alarma karşı 8 saniye müdahale süresi ile kullanıcılarını güvende tutuyor.

Securitas Alarm, 81 ilde, 50 binin üzerinde aboneye hizmet sunuyor. Teknolojik güvenlik çözümlerini müşterilerine sunmak için global trendleri takip eden şirket, bu konuda kendini sürekli geliştiriyor. Türkiye'nin farklı lokasyanlarında hizmet veren ilk coğrafi izleme merkezine sahip olan Securitas Alarm, doğal afet gibi durumlarda da kesintisiz hizmet sunuyor.