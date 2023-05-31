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Seçim sonrasındaki yükseliş devam ediyor! Dolar güne yine rekorla başladı

Ekonomi Haberleri

Seçim sonrasında piyasalarda yaşanan hareketlilik devam ediyor. Gece saatlerinde 20,81'i gören dolar/TL, saat 09.00 itibarıyla 20,67 seviyelerinden; euro ise 22,25 TL'den işlem görüyor. Dolar/TL'de tarihi zirveye ulaşılması altın fiyatlarında da rekoru getirirken, gram altın aynı dakikalarda 1305 TL'den işlem görüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerin 2. turundan zaferle ayrılmasının ardından piyasalarda yaşanan hareketlilik devam ediyor.

DOLAR VE EURO REKORUNU SÜRDÜRÜYOR

Bugün dolar/TL saat 03:43'te 20,81'i görürken saat 09:00 itibarıyla 20,6724'ten işlem görüyor. Euro da rekorunu sürdürüyor. Saat 05:24'te TL karşısında 22,27'yi gören euro/TL saat 09.00 itibarıyla 22,2599'dan işlem görüyor.

GRAM ALTIN GECE SAATLERİNDE REKOR KIRDI

Dolar/TL'de yeni tarihi zirveye ulaşılması yurtiçinde altın fiyatlarında rekoru beraberinde getirdi. Saat 02.19 itibarıyla 1322 lirayı gören gram altın, şu saatlerde 1305 TL'den işlem görüyor.

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Ekonomi Haberler

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Yorumlar (5)

Emrah Tosunoğlu:

Sigaraya 8 TL,lik zam kapıda bekliyor şuan tüm gıda ürünlerinede gıcır gıcır kutusundan daha yeni çıkacak zamlar geliyor iyicene battık vede bittik

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Memin Aymelek:

Niye supriz mi oldu beklen birseydi gerçekleşiyor iste

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yiğit okudan:

Batan geminin MALLARI

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