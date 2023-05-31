Seçim sonrasındaki yükseliş devam ediyor! Dolar güne yine rekorla başladı

Seçim sonrasında piyasalarda yaşanan hareketlilik devam ediyor. Gece saatlerinde 20,81'i gören dolar/TL, saat 09.00 itibarıyla 20,67 seviyelerinden; euro ise 22,25 TL'den işlem görüyor. Dolar/TL'de tarihi zirveye ulaşılması altın fiyatlarında da rekoru getirirken, gram altın aynı dakikalarda 1305 TL'den işlem görüyor.