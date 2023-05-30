Seçim sonrası piyasalarda dikkat çeken hareketlilik! Dolar güne yükselişle başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan seçimlerin ardından piyasalar güne dikkat çeken bir hareketlilikle başladı. Dün 20 lira sınırının üzerinde seyreden dolar/TL kuru bu sabah 20,27 seviyelerinin üzerinde seyrediyor. Öte yandan saat 10.00 itibarıyla euro da 21,77 liranın üzerinde, altının gram fiyatı ise 1264 TL seviyelerinde işlem görüyor.

28 Mayıs Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan olurken seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte baskılanan dolarda yukarı yönlü seyir hızlandı.

DOLAR 20,27 TL SEVİYELERİNDE

Dün 20 lira sınırını aşan dolar/TL kuru bu sabah saat 10.00 itibarıyla 20,2754 seviyesinden işlem görüyor. Kur, cuma günü 19,96 TL seviyelerinden kapanmıştı.

EURO 21,77 LİRANIN ÜZERİNDE İŞLEM GÖRÜYOR

Euro/TL kurunda da yükseliş trendi sürüyor. Saat 10.05 itibarıyla euro/TL kuru 21,7790 seviyesinde seyrediyor. Altının gram fiyatı ilk işlemlere 1256 TL'den başlarken, şu sıralarda artışla 1264,28 TL'den alıcı buluyor.

GÖZLER İZLENECEK POLİTİKALARA ÇEVRİLDİ

Analistler, dolarda yükseliş potansiyelinin devam ettiğini ve alınacak aksiyonların kurun seyrinde belirleyici olacağını kaydetti. Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalarda gözler, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara çevrildi. Uzmanlar, bu yöndeki haber akışına bağlı olarak piyasada hareketliliğin artabileceği görüşünde.