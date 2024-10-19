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SEC Bitcoin ETF opsiyonlarını onayladı

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SEC, NYSE ve CBOE tarafından Bitcoin ETF opsiyonlarının listelenmesini onayladı. Bu gelişme, Fidelity, ARK21Shares, BlackRock gibi büyük fon sağlayıcıları için yeni ticaret imkanları sunarken, Bitcoin piyasasına da likidite ve istikrar vaat ediyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Bitcoin borsa yatırım fonları için opsiyonların listelenmesine onay verdi. Bu karar, NYSE ve CBOE'deki 11 ETF sağlayıcısını kapsıyor ve piyasalara beklenen canlılığı getirecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Yatırımcılar için yeni fırsatlar sunan bu adım, Bitcoin piyasasında daha istikrarlı bir dönemi müjdeliyor.

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Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF) için opsiyon işlemlerine onay verdi. Kısa bir süre önce alınan karar, New York Borsası (NYSE) ve Chicago Opsiyon Borsası'nın (CBOE) başvurularını kapsıyor.

NYSE bünyesinde 11 farklı ETF sağlayıcısının opsiyon işlemleri gerçekleştirebilecek. Bu sağlayıcılar arasında Fidelity, ARK21Shares, Invesco Galaxy, Franklin, VanEck, WisdomTree, Grayscale, Bitwise, BlackRock ve Valkyrie bulunuyor.

CBOE ise Ağustos 2024'te yürürlüğe girecek bir kural değişikliği ile spot Bitcoin ETF'lerine opsiyon sunma hakkı elde etti. SEC'in onayladığı bu değişiklik, Grayscale Bitcoin Mini Trust hariç, diğer Bitcoin ETF opsiyonlarını emtia bazlı ETF'lerle aynı kategoride değerlendiriyor.

Uzmanlar, bu gelişmenin Bitcoin piyasasına olumlu yansımaları olacağını öngörüyor. Bitwise yöneticisi Jeff Park, yeni düzenlemenin merkezi olmayan platformlara kıyasla daha güvenli bir alternatif sunduğunu ve yüksek kaldıraçlı işlemlerdeki sıkışıklıkları giderebileceğini belirtti.

MV Global'den Tom Dunleavy ise opsiyonların piyasaya girmesiyle Bitcoin'in dalgalanmasının azalacağını ve zamanla daha istikrarlı bir yapıya kavuşacağını ifade etti. Bu durum, yatırımcılara daha öngörülebilir ve güvenli bir ortam sağlama potansiyeli taşıyor.

Piyasa gözlemcileri, SEC'in bu kararının kripto para ekosisteminde yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğini ve geleneksel finans kurumlarının Bitcoin'e olan ilgisini artırabileceğini düşünüyor.

SEC Bitcoin ETF opsiyonlarını onayladı
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

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