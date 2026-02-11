Şebnem Şener UNDP'de üst düzey göreve getirildi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Stratejik Plan Uygulama ve Entegrasyon Direktörlüğüne Şebnem Şener atandı.

Ajanstan yapılan açıklamaya göre, UNDP'de üst düzey bir atama gerçekleşti.

UNDP Stratejik Plan Uygulama ve Entegrasyon Direktörü görevine getirilen Şebnem Şener, ajansın "2026-2029 Stratejik Planı"nı hayata geçirmekten sorumlu olacak.

UNDP bünyesinde bu görevi üstlenen ilk Türk kadın yönetici konumuna gelen Şener, yeni ünvanı kapsamında New York'taki UNDP Genel Merkezi İcra Ofisi'nde, doğrudan UNDP Başkanı Alexander de Croo'ya bağlı çalışacak.

Şener, yeni görevinde, UNDP birimleri arasında stratejik entegrasyonu sağlayarak öncelikli girişimlerin ortak etki üretmesine liderlik edecek ve Stratejik Plan kapsamında hedeflenen kalkınma sonuçlarının sahada somut etkilere dönüşmesinde rol üstlenecek.

Şebnem Şener, söz konusu Stratejik Plan dahilinde belirlenen kurumsal stratejik önceliklerin, ajansın tüm politika, program, ortaklık ve finansman araçlarıyla uyumlu, bütüncül ve tamamlayıcı bir yaklaşımla hayata geçirilmesini koordine edecek.

UNDP, 170 ülke ve bölgede yoksulluğu ortadan kaldırmak, eşitsizlikleri ve dışlanmayı azaltmak ve ülkelerin sürdürülebilir ilerleme kapasitesini güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ajans, 27 Haziran 2025'te yayımlanan 2026-2029 Stratejik Planı ile gelecek döneme ilişkin yol haritasını ve önceliklerini ortaya koydu. Plan, herkes için refahın genişletilmesi, etkili yönetişimin güçlendirilmesi, sağlıklı bir gezegenin korunması ve krizlere karşı dayanıklılığın artırılması olmak üzere dört temel stratejik hedef etrafında şekilleniyor. Bu hedefler, dijital ve yapay zeka inovasyonu, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilir finansman olmak üzere üç hızlandırıcı alan tarafından destekleniyor.

Kariyerine Dünya Bankası'nda başladı

İlk, orta ve lise eğitimini Konya'da tamamlayan Şener, Konya Meram Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde aldı. Aynı üniversitede politika ekonomisi alanında yüksek lisans yapan Şener, doktora çalışmaları için gittiği ABD'de, George Washington Üniversitesi'nde "tüketici güveninin reel ekonomi üzerindeki etkisi" üzerine tez hazırladı.

Profesyonel kariyerine Dünya Bankası'nda başlayan Şener, yaklaşık 7 yıl boyunca burada, düşük ve orta gelirli ülkeler başta olmak üzere birçok ülkede finansal sektörün geliştirilmesine yönelik teknik, stratejik ve operasyonel çalışmalarda rol aldı. Finansal kapsayıcılığın artırılması, finansmana erişimin güçlendirilmesi ve finansal sektör reformlarının önceliklendirilmesi konularında ülkelere danışmanlık sağlayan Şener, finansal krizlere hazırlık, acil durum planlaması ve düzenleyici-denetleyici kurumlara yönelik finansal kriz simülasyonları gibi projelerde görev yaptı.

UNDP'ye 2015 yılında geçen Şener, sürdürülebilir finans alanında çalışmalara imza attı. Etki odaklı finansman yaklaşımları ve gelişmekte olan pazarlarda bankacılık açısından uygulanabilir projelerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüten Şener, son iki boyunca UNDP Sürdürülebilir Finans Ağı bünyesinde Sürdürülebilir Kalkınma Araçları için Özel Finansman birimine liderlik etti.