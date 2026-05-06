Schneider Electric "Impact 2030"un 2026 ilk çeyrek sonuçlarını paylaştı

Schneider Electric, yeni sürdürülebilirlik yol haritası "Impact 2030"un 2026 yılı ilk çeyrek sonuçlarını yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Impact 2030, "küresel elektrifikasyona öncülük etmek", "endüstriyi yeniden şekillendirmek", "insan potansiyelini açığa çıkarmak" ve "yerel toplulukları güçlendirmek" olarak belirlenen dört stratejik sütun etrafında şekilleniyor.

Yeni döngünün ilk çeyreğinde Impact skoru, 2026 sonu için belirlenen "4,20/10" hedefi doğrultusunda 3,40/10 olarak gerçekleşti. Bu skor, hem Schneider Electric'in kendi operasyonlarındaki verimliliği hem de müşterileri, tedarikçileri ve topluluklar için sunduğu ölçülebilir sonuçları yansıtıyor.

Schneider Electric, operasyonlarını karbonsuzlaştırmaya devam ederek Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını 2017'ye göre yüzde 82,5 oranında azalttı. Şirket, enerji yönetimi, otomasyon ve dijital çözümleriyle bu çeyrekte müşterilerinin 47,5 milyon MWh enerji tasarrufu yapmasını veya enerjiyi elektrikleştirmesini sağladı. Bu çalışmalar, toplamda 20 milyon ton karondioksit emisyonunun azaltılmasına ve önlenmesine katkıda bulundu.

Şirket, büyük ölçekli ilerleme sağlamak için ürünlerin tasarım ve üretim süreçlerini yeniden ele aldı. İlk çeyrekte yeni "future-designed" çerçevesini uygulamaya devam eden Schneider Electric, tasarım aşamasındaki başlıca ürün ve çözümlerin yüzde 14'ünün döngüsellik ve çevresel mükemmellik kriterlerini karşıladı.

Şirket, tedarik zinciri genelinde tedarikçilerini sürece dahil eden "Zero Carbon Pathway" girişimini de hızlandırdı. İlk çeyrekte 1100'den fazla tedarikçinin katılım süreci başlatılırken, tedarikçilerin çoğu da karbonsuzlaştırma çalışmalarını ilerletmek için pratik araçlar ve teknik bilgi sunan eğitim programlarına katıldı.

2,8 milyondan fazla kişinin sürdürülebilir elektriğe erişimi sağlandı

Fırsat eşitliğini teşvik etmeyi sürdüren şirket, ilk çeyrekte desteklediği topluluk odaklı çözümler sayesinde 2,8 milyondan fazla kişinin sürdürülebilir elektriğe erişmesini sağladı. Aynı dönemde 113 bin kişi enerji, elektrifikasyon ve otomasyon konularında teknik becerilerini geliştirecek eğitimler aldı. Böylece 2009'dan bu yana eğitim verilen toplam kişi sayısı 1,2 milyonu aştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Sürdürülebilirlik Müdürü (CSO) Esther Finidori, "Impact 2030, herkesi kapsayan geniş ve sistemsel bir dönüşümü tetiklemek için gerekli çerçeveyi sunuyor. Hedeflerimizin somut, tutarlı ve ölçülebilir bir ilerlemeye dönüşmesiyle olumlu sonuçların her çeyrekte hızlanarak artmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.