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Bodrum'a "Scarlet Lady" kruvaziyeriyle 2 bin 502 turist geldi

Bodrum'a 'Scarlet Lady' kruvaziyeriyle 2 bin 502 turist geldi
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Bahama bayraklı Scarlet Lady gemisi, Rodos'tan Bodrum'a 2 bin 502 yolcu ve 1142 personel getirdi. Turistler gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Scarlet Lady" adlı kruvaziyer 2 bin 502 yolcu getirdi.

Bahama bayraklı 277 metre uzunluğundaki Scarlet Lady gemisi, Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.

Rodos Limanı'ndan gelen gemide çoğu ABD'li 2 bin 502 yolcu ile 1142 personelin bulunduğu belirtildi.

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.

Akşam ilçeden demir alacak "Scarlet Lady"nin bir sonraki durağının Mikonos Limanı olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı
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