Sber CEO'su Gref, Rus ekonomisinin mevcut koşullarda büyümeyi sürdürmesinin "mucize" olduğunu belirtti

ST. Rusya'nın en büyük bankası Sber'in Üst Yöneticisi (CEO) German Gref, Rus ekonomisinin mevcut koşullarda büyümeyi sürdürmesinin "mucize" olarak nitelendirilebileceğini söyledi.

Gref, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rus ekonomisindeki büyümeye ilişkin Gref, "Büyümenin sürdüğünü görüyoruz. İçinde bulunduğumuz koşullarda, bu kadar güçlü ruble ve yüksek faizle ekonominin büyümeye devam etmesi başlı başına bir mucize." dedi.

Gref, Rus ekonomisinin kademeli bir şekilde yeni büyüme modeline geçeceğini belirterek, zaman zaman geri çekilmelerin yaşanabileceğini ifade etti.

Teknoloji ve iş gücü verimliliğinin tüm şirketler için öncelik haline geldiğine işaret eden Gref, "Teknoloji ve iş gücü verimliliğinin artırılması artık küçük ya da büyük her işletme için ana gündem maddesi haline geldi." diye konuştu.

Rusya Merkez Bankasının yürüttüğü para politikasında gevşeme eğilimi gördüklerini belirten Gref, yıl sonuna ilişkin politika faizi beklentilerini yüzde 12 seviyesinde koruduklarını söyledi.

Gref, yüzde 10-12 faiz seviyesinin yatırımlar açısından kritik olduğunu vurgulayarak, "Bize göre bu, iş dünyasının yatırım çekmeye ve yatırım döngüsünü başlatmaya başlayabileceği psikolojik sınır." dedi.