Sber, 2027-2029 stratejisinde yapay zekaya öncelik vererek öncü rol hedefliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Rusya'nın en büyük bankası Sber, 2027-2029 dönemini kapsayan yeni stratejisinde yapay zekaya öncelik vererek bu alanda ülke ekonomisinin dönüşümünde öncü rol üstlenmeyi hedeflediğini bildirdi.

Sber Üst Yöneticisi (CEO) German Gref, Moskova'da düzenlenen yatırımcı toplantısında bankanın gelecek üç yıllık stratejisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yapay zekanın ekonomik büyümenin temel unsurlarından biri haline geldiğini belirten Gref, "Yapay zekada liderlik yarışı, ulusal egemenlik ve varlığımızı sürdürme meselesidir." dedi.

Gref, Rusya'nın yüksek kaliteli yapay zeka modellerine ve dış etkilere karşı dayanıklı bilgi teknolojileri altyapısına ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Bankanın son üç yılda yapay zeka teknolojilerinden yaklaşık 1,5 trilyon ruble (yaklaşık 18,1 milyar dolar) finansal fayda sağladığını dile getiren Gref, bu yıl yapay zekaya 350 milyar ruble yatırım yapmayı planladıklarını bildirdi.

Yeni strateji kapsamında yapay zeka destekli dijital asistanların geliştirilmesinin planlandığını belirten Gref, bu sistemlerin finansal işlemlerde kullanılmasının ve bankacılık hizmetlerine entegre edilmesini???????n hedeflendiğini vurguladı.

Rus ekonomisine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Gref, şirketlerin finansal durumlarında yılın ikinci yarısında belirgin bozulma yaşandığını, bu eğilimin 2027'de de sürmesini beklediğini söyledi.???????

Sber, son yıllarda "Sberbank" olan adını "Sber" olarak değiştirerek teknoloji ekosistemine de önemli yatırımlar yapmaya başlamıştı.???????

Sber tarafından geliştirilen GigaChat, Rusya'nın yapay zeka alanındaki en önemli projeleri arasında gösteriliyor.

Banka, son dönemde yapay zeka teknolojilerinin finans, kamu hizmetleri ve kurumsal çözümler alanında kullanımını artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyor.

Kaynak: AA