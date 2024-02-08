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SASA Polyester İşçileri Maaşları İçin İş Bıraktı

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Adana'da faaliyet yürüten SASA Polyester'te çalışan işçiler, düşük maaşlarını protesto etmek amacıyla iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. İşçiler, maaşlarının yükseltilene kadar eylemlerine devam edeceklerini açıkladı.

Adana'da faaliyet yürüten SASA Polyester'te işçiler maaşlarının düşük olduğunu öne sürerek iş bırakma eylemi yaptı.

Adana'daki SASA Polyester'de birçok işçi maaşlarının düşüklüğünü gerekçe gösterip iş bırakma eylemi yaptı. Onlarca işçi işlerini bırakıp SASA bahçesinde bekledi. İşçiler maaşları yükseltilene kadar iş bırakma eyleminin devam edeceğini bildirdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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