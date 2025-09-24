Saruhanlı Kaymakamı, Tarım ve Hayvancılık Faaliyetlerini İnceledi

Saruhanlı Kaymakamı Murat Acar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Tunçel'i makamında ziyaret ederek ilçede yürütülen tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, Saruhanlı'nın tarımsal üretimdeki potansiyeli ve çiftçilere yönelik yürütülen projeler ele alındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Tunçel, özellikle üzüm, zeytin, pamuk ve tahıl üretimiyle öne çıkan ilçede, modern sulama teknikleri, üreticiye verilen destekler ve kırsal kalkınma projeleri konusunda Kaymakam Acar'a bilgi verdi.

Kaymakam Murat Acar, Saruhanlı'nın Manisa'nın en önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "İlçemizin bereketli topraklarını en verimli şekilde değerlendirmek, üreticimizi desteklemek ve modern tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak en büyük önceliğimizdir. Devletimizin her zaman üreticimizin yanında olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, karşılıklı fikir alışverişinin ardından iyi dileklerle sona erdi. - MANİSA