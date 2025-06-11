Sarraflar Gurbetçilerden Umutlu

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Kayseri'deki sarraflar, yaz mevsimi ve düğün sezonuyla birlikte gurbetçilerin memlekete dönüşüyle altın alışverişinde bir artış beklentisi içinde. Sarraf Murat Polat, altın fiyatlarının yükselişine işaret ederek, yatırım yapmak isteyenlere altın alımını tavsiye etti.

Sarraflar gurbetçilerden umutlu

KAYSERİ - Kayseri'de sarraflık yapan Murat Polat, gurbetçi ve düğün sezonundan kaynaklı olarak işlerinin açılacağını düşündüklerini ve sezondan umutlu olduklarını söyledi.

Yaz ayları ile birlikte altın alışverişinin de yükseleceğini söyleyen Sarraf Murat Polat, "Altın yükselişine her zaman olduğu gibi yine devam ediyor. Çeyrek altın olarak söylersek 7 bin 200 TL olarak zirve rakamını gördü ve oradan biraz geri geldi. Şu an müşterilerimize 6 bin 900 TL gibi bir fiyatta çeyrek altını satıyoruz. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte gurbetçiler memleketimize dönmeye başlayacaklar. Gurbetçilerin etkisi, nişan, düğün gibi hayırlı işler de olmaya başladığı zaman altın alışverişi de ister istemez yükselmeye başlayacak. Altın alacaklara tavsiyemiz ise bizim klasik bir sözümüz var; altın her zaman en güvenli liman. Altın alan her zaman kazanır ki bu orta ve uzun vadede. Kısa dönem için herhangi bir şey diyemiyoruz ama minimum 6 ay ve yukarısı yatırım için düşünen müşterilerimize hiç korkmadan altını tavsiye ediyoruz ve orta, uzun vadede altın alan kazanır diyoruz" dedi.

Polat, sezondan umutlu olduklarını söyleyerek, "Biz sezondan umutluyuz. Haziran ayı geldi. Temmuz ve Ağustos döneminde Avrupa'dan gelen gurbetçilerimiz ve yine nişan düğün gibi işlemlerden dolayı altına olan talep artacak. Bir düğün alışverişinde 22 ayar bilezikti, takıydı, düğün hediyesi olarak götürmek isteyen müşterilerimiz ister istemez bizim işlerimizi arttıracak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAN - Ekonomi
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