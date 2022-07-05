Sarıyer Belediyesi çalışanları zam talebiyle grev başlattı

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası öncülüğünde Sarıyer Belediyesi'ne ait bina önünde toplanan çalışanlar, şarkılar ve türküler eşliğinde halay çekti.

"TALEBİMİZ KARŞILANMADI"

Belediye yetkilileri ile yapılan görüşmelerin ardından konuşan Genel İş 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Pehlivan, zam talebiyle ilgili 6 aydır müzakereleri sürdürdüklerini söyledi. Pehlivan, görüşmeleri uzlaşma masasında sonuçlandıramadıklarını ifade ederek, "Dolayısıyla bugün yasanın vermiş olduğu son gündür. Grevimize başladık, umarız bu iş masada bitsin. Enflasyon zammı malum, herkes biliyor. Her şeye rağmen bizim istediğimiz enflasyonun yarısı zamdır, bu yıllık bazdır. Talebimiz karşılanmadı." dedi.

BASIN AÇIKLAMASI YAPACAKLAR

"Talebimizin arkasındayız. Grevimiz başarılı bir şekilde devam ediyor. Hakkımızı almadan buradan uzaklaşmayacağız. İstanbul ölçeğinde ne istenmişse biz de onu istiyoruz." diyen Pehlivan, zam talebine ilişkin süren görüşmelerle ilgili son sözlerini yarın basın açıklamasıyla duyuracaklarını sözlerine ekledi.