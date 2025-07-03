Sarıgöl Ovası'nda Üzüm Bağlarında Sulama Sezonu Başladı

Sarıgöl Ovası'nda Üzüm Bağlarında Sulama Sezonu Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl Ovası'nda dünyaca ünlü Sultaniye üzüm bağlarında sulama sezonu başladı. Üreticiler, geleneksel vahşi sulama yöntemiyle ilk sulamayı gerçekleştirirken, su israfına karşı damlama sulama sistemine geçtiklerini belirtti.

Manisa'nın Sarıgöl Ovası'nda dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarında sulama sezonu başladı. Hasada yaklaşık 50-60 gün kala, üreticiler üzüm salkımlarının gelişimini desteklemek amacıyla ilk sulamayı gerçekleştirdi.

Bağlarda sezonun ilk sulaması geleneksel yöntem olan 'Vahşi sulama' ile yapıldı. Üreticiler, bu yöntemin yalnızca bir kez uygulandığını, ardından ise damlama sulama sistemine geçilerek sezon boyunca bu yöntemle sulama yapıldığını belirtti.

Bağlara su, derinkuyu sondaj pompalarıyla sağlanırken, uzmanlar vahşi sulamanın su israfına neden olduğunu vurguladı. Damlama sulama sisteminde suyun daha derinlere (65-70 cm) kadar emildiğini ve buharlaşma ile kaybın önüne geçildiğini belirten uzmanlar, verimlilik açısından bu yöntemin daha etkili olduğunu ifade etti.

Sarıgöl Ovası'nda ayrıca Buldan ve Afşar barajlarından da sulama suyu sağlanıyor. Buldan Barajı, geçtiğimiz yıllarda kapalı sulama sistemine geçerek modern sulama hizmeti sunmaya başlamıştı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe yönetimine seslenerek transfer çağrısı yaptı: Rica ediyorum, lütfen

Ali Koç'a seslenerek yapması gereken transferi yalvar yakar açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmi Galatasaray ile anılan Joao Felix'ten İstanbul'da sürpriz paylaşım

İsmi Galatasaray ile anılan dünyaca ünlü yıldız İstanbul'dan paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.