Sarıgöl Ovası'nda Üzüm Bağlarında Sulama Sezonu Başladı

Manisa'nın Sarıgöl Ovası'nda dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarında sulama sezonu başladı. Hasada yaklaşık 50-60 gün kala, üreticiler üzüm salkımlarının gelişimini desteklemek amacıyla ilk sulamayı gerçekleştirdi.

Bağlarda sezonun ilk sulaması geleneksel yöntem olan 'Vahşi sulama' ile yapıldı. Üreticiler, bu yöntemin yalnızca bir kez uygulandığını, ardından ise damlama sulama sistemine geçilerek sezon boyunca bu yöntemle sulama yapıldığını belirtti.

Bağlara su, derinkuyu sondaj pompalarıyla sağlanırken, uzmanlar vahşi sulamanın su israfına neden olduğunu vurguladı. Damlama sulama sisteminde suyun daha derinlere (65-70 cm) kadar emildiğini ve buharlaşma ile kaybın önüne geçildiğini belirten uzmanlar, verimlilik açısından bu yöntemin daha etkili olduğunu ifade etti.

Sarıgöl Ovası'nda ayrıca Buldan ve Afşar barajlarından da sulama suyu sağlanıyor. Buldan Barajı, geçtiğimiz yıllarda kapalı sulama sistemine geçerek modern sulama hizmeti sunmaya başlamıştı. - MANİSA