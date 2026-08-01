Haberler

Sarıgöl Ovası beyaza büründü

Sarıgöl Ovası beyaza büründü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, dünyaca ünlü Sultaniye üzümünü dolu, yağmur ve güneşten korumak amacıyla yürütülen örtü çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, dünyaca ünlü Sultaniye üzümünü dolu, yağmur ve güneşten korumak amacıyla yürütülen örtü çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. 113 bin dekarlık bağ alanının yaklaşık yüzde 80'i beyaz örtülerle kaplanırken, ovanın görüntüsü adeta gelinliği andırdı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, sofralık Sultaniye üzümü başta olmak üzere üzüm bağlarını dolu, yağmur ve diğer olumsuz hava şartlarından korumak amacıyla yürütülen örtü çalışmalarında sona gelindi.

Temmuz ayının başında başlayan çalışmalar kapsamında Sarıgöl Ovası'ndaki 113 bin dekarlık üzüm bağının yaklaşık yüzde 80'i beyaz örtülerle kaplandı. Bağların üzerini örten beyaz naylon örtüler, ovaya adeta gelinlik görünümü kazandırırken, Denizli-Alaşehir karayolunu kullanan vatandaşların da ilgisini çekiyor.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, ilçede üreticilerin uzun yıllardır bağlarını koruma amacıyla örtü sistemi kullandığını belirterek, "Örtü çalışmalarında artık sona gelindi. Çok az bir bölüm kaldı. Üreticilerimiz bu yıl kuru üzüm fiyatlarının erken açıklanmasını bekliyor. Yaş üzüm fiyatlarının da buna göre belirlenmesini istiyor." dedi.

Sarıgöl'de yaygın olarak uygulanan örtü sistemi sayesinde üzüm bağları dolu, yağmur, aşırı güneş ışınları ve diğer doğal risklere karşı korunurken, üreticiler de kaliteli ve ihracata uygun ürün elde etmeyi hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye ve Irak arasında tarihi petrol anlaşması! Günlük miktar 180 bin varilden 750 bin varile çıkarıldı

Komşumuz ile tarihi petrol anlaşması! Günlük miktar 4 kat artırıldı
Markette 9 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven cani tutuklandı! Savunması pes dedirtti

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Savunması da olay gibi skandal
Rasim Ozan Kütahyalı gizli tanık mı oldu? Eşinden olay paylaşım

Cem Küçük tutuklandı, yapılan paylaşım bomba: Sıra size de gelecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TSK için kritik gün! 332 paşanın kaderi belli olacak

TSK için kritik gün! 332 paşanın kaderi belli olacak
Semt pazarında mide bulandıran olay! Genç kadını hemen polise koştu

Semt pazarında rezil olay! Genç kadın hemen polise koştu
Türkiye'de bir ilk! Tır dorsesini mobil bal fabrikasına çevirdi

Türkiye'de bir ilk! Gören dönüp bir daha bakıyor
Bir külah dondurma için 10 Euro istedi! Bedeli çok ağır oldu

Bir külah dondurma için 10 Euro istedi! Bedeli çok ağır oldu
Özel harekattan lüks siteye baskın! O kadının kim olduğu ortaya çıktı

Özel harekattan siteye baskın! O kadının kim olduğu ortaya çıktı
Bunu hesaba katmamışlardı! İspanya'ya akın eden göçmenler geri dönmeye başladı

Göçmenlerin hesaba katmadıkları şey! Geri dönmeye başladılar

CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti

CHP 37 yıllık kalesini kaybetti