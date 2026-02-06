Sarıgöl'ün sorunları masaya yatırıldı

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Mustafa Seyhan ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyarette, Sarıgöl ilçesinin mevcut sorunları, çözüm önerileri ve sivil toplum kuruluşlarının ilçeye sağladığı katkılar ele alındı. Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, sivil toplum kuruluşlarının yerinin ve öneminin vurgulandığı görüşmede, ilçe adına ortak paydalarda buluşmanın önemine dikkat çekti. Seyhan, "İlçemizin sorunlarının çözümü noktasında üzerimize düşen her türlü sorumluluğu almaya, taşın altına elimizi koymaya her zaman hazır olduğumuzu ifade ettik" dedi.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yapılan görüşmenin son derece olumlu geçtiğini belirtti. Kaymakam Dalak, Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan ile yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - MANİSA