Barajlarda su seviyesinin yükselmeye başlaması çiftçileri sevindirdi
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde etkili olan yağışlar, baraj ve göletlerin su seviyelerini yükseltirken, çiftçiler için yaz sulamasında umut vaat ediyor. Buldan ve Afşar barajlarındaki su artışı, çiftçilerde sevinçle karşılandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde son günlerde etkili olan yağışlar, dereler aracılığıyla baraj ve göletlere ulaşarak su seviyelerinin yükselmesini sağladı. Yağışların ardından barajlarda toplanan su miktarındaki artış, yaz sulaması açısından çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Sarıgöl Ovası'nı yaz aylarında sulayan Buldan ve Afşar barajlarında önemli ölçüde su toplanması, tarımsal üretim yapan çiftçiler için umut oldu. Sarıgöl Ovası'nın bir bölümünü sulayan Buldan Barajı ile ovanın büyük kısmını sulayan Afşar Barajı'ndaki su seviyesindeki artış, bölgede sevinçle karşılandı.

Afşar Barajı'nın sağ ana sulama kanalının Sarıgöl Ovası'na, sol ana sulama kanalının ise Alaşehir ovalarına yaz aylarında tarım arazilerine su sağladığı belirtildi.

Sarıgöllü çiftçi Mücahit Saraç, bu yıl kış mevsiminin yağışlı geçtiğini belirterek, "Yağışların bol olması bizim için çok önemli. Barajlarımız doluyor, bu da yaz aylarında su sıkıntısı yaşamayacağımızı gösteriyor" dedi.

Öte yandan dün başlayan yağışlarla birlikte Sarıgöl'ün birçok kesiminde yer yer dolu yağışı da etkili oldu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
