Sarıgöl'de Üzüm Hasadı Devam Ediyor

Sarıgöl'de örtü altında korunan üzümler aralık ayında da kesilmeye devam ederken, üreticiler kaliteli ürün aldıklarını ve fiyatların 30-35 lira bandında seyrettiğini belirtti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2025 yılı üzüm hasadı aralık ayına girilmesine rağmen hız kesmeden devam ediyor. Örtü altında korunan üzümler kesilmeye devam ederken, yaş üzüm fiyatlarının ise uzun süredir 30-35 lira bandında seyrettiği bildirildi.

Sarıgöl'den her gün Adana'ya bir kamyon üzüm gönderdiklerini ifade eden üretici İbrahim Camkıran, hasadın birkaç hafta daha süreceğini belirterek şunları söyledi:

"Aralık ayının ilk günlerindeyiz ve kesimler devam ediyor. Bu yıl üzümlerin kalitesi çok güzel. Hasadın 15-20 Aralık'a kadar süreceğini tahmin ediyorum. Ben her gün bir kamyon üzümü Adana'ya gönderiyorum."

İlçe genelinde üzüm hasadı sürerken, üreticilerin bir yandan da bağlarda kışlık bakım çalışmalarına başladığı kaydedildi. - MANİSA