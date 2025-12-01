Haberler

Sarıgöl'de Üzüm Hasadı Devam Ediyor

Sarıgöl'de Üzüm Hasadı Devam Ediyor
Güncelleme:
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde örtü altında korunan üzümler Aralık ayında da toplanmaya devam ederken, üreticiler kaliteli ürün aldıklarını ve yaş üzüm fiyatlarının 30-35 lira arasında seyrettiğini belirtti. Hasadın birkaç hafta daha sürmesi bekleniyor.

Sarıgöl'den her gün Adana'ya bir kamyon üzüm gönderdiklerini ifade eden üretici İbrahim Camkıran, hasadın birkaç hafta daha süreceğini belirterek şunları söyledi:

"Aralık ayının ilk günlerindeyiz ve kesimler devam ediyor. Bu yıl üzümlerin kalitesi çok güzel. Hasadın 15-20 Aralık'a kadar süreceğini tahmin ediyorum. Ben her gün bir kamyon üzümü Adana'ya gönderiyorum."

İlçe genelinde üzüm hasadı sürerken, üreticilerin bir yandan da bağlarda kışlık bakım çalışmalarına başladığı kaydedildi. - MANİSA

