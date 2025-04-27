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Sarıgöl'de Üzüm Bağlarında Feromon Tel Uygulaması Başladı

Sarıgöl'de Üzüm Bağlarında Feromon Tel Uygulaması Başladı
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Manisa İl Tarım Müdürlüğü, Sarıgöl ve çevresindeki üzüm bağlarını salkım güvesine karşı korumak amacıyla Feromon tel dağıttı. Üreticiler, bu yeni sistem ile kimyasal ilaçlama ihtiyacını yarı yarıya düşürmeyi hedefliyor.

Sarıgöl ve çevresindeki üzüm bağlarında Feromon tel ile salkım güvesine karşı bağlar korunmaya başladı.

Manisa İl Tarım Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz gün içerisinde üreticilere dağıtılan Feromon tellerin üzüm bağlarındaki asmalara belirli aralıklarla bağlanmasına üreticiler tarafından başlandı.

Sarıgöl Emcelli Mahallesinden üzüm üreticisi Hüseyin Karcı, uygulanmaya başlanan Feromon tel sistemi ile bağlarda görülen Salkım güvesini önlendiğini ifade ederek, "Bu sisteme halk arasında Japon tuzağı adı verilir. Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz gün içinde üreticilere dağıtımını gerçekleştirdi. Bizde ailece uyguladık. Feromon tek sayesinde kimyasal ilaçlama yarı yarıya düşmektedir. Her yıl uyguluyoruz faydası çok oluyor" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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