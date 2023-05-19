Sarıgöl'de Üzüm Bağlarına Tülle Koruma

Sarıgöl ilçesinde, dolu ve şiddetli sağanak nedeniyle üreticiler ürünlerinin zarar görmemesi için üzüm bağlarına gerdikleri tül ile önlem almaya başladı. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, dolu tül sistemi için devlet desteğinin sağlanması gerektiğini söyledi.

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, özellikle son günlerde etkili olan dolu ve şiddetli sağanak nedeniyle üreticiler, ürünlerinin zarar görmesine engel olmak için üzüm bağlarına gerdikleri tül ile önlem almaya başladı. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Bu yıl Sarıgöl'de 500 ile 1000 dönüm bağı olanlar doluya karşı önlem alabilmek için tül sistemine geçti. Dolu için kesin çözüm oluyor" dedi.

Sarıgöl ilçesinde özellikle son günlerde etkili olan dolu ve şiddetli sağanak yağış nedeniyle üreticiler, ürünlerinin zarar görmemesi için üzüm bağlarına gerdikleri tül ile önlem almaya başladı. Üzüm bağlarında doluya karşı tül yöntemiyle koruma altına alınacak bağlarda önce örtü için demirden zemin hazırlığı tamamlanıyor ardından 2 ve 7 yıllık kullanım ömrü olan dolu tül örtüleri bağların üzerine yerleştiriliyor. Konuyla ilgili bilgi veren Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, dolu tül sistemi için devlet desteğinin sağlanması gerektiğini söyledi. Ülgen, dolu tül sisteminin maliyetli olduğunu eğer devlet desteği sağlanırsa çok sayıda üreticinin bu sistemi bağlarına kurabileceğini belirtti.

Sarıgöllü üzüm üreticisi Emin Çepel ise, bu yıl 11 dönümlük alanda dolu tül sistemini uygulandığını belirtti.