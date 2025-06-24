Sarıgöl'de Üzüm Bağları İçin Örtüleme Çalışmaları Başladı

Sarıgöl'de Üzüm Bağları İçin Örtüleme Çalışmaları Başladı
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Manisa'nın Sarıgöl Ovası'nda üzüm bağlarının korunması amacıyla beyaz kanaviçe örtüleme çalışmaları yapılıyor. Bu yıl çift katlı koruma sistemi uygulanarak bağların yüzde 80'i örtü altına alındı.

Manisa'nın dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık üzümlerinin yetiştirildiği Sarıgöl Ovası'nda, üzüm bağlarının her türlü iklim şartlarına karşı korunması amacıyla örtüleme çalışmalarına başlandı.

Üzümleri aşırı sıcaklık, dolu, iri taneli yağmurlar, kırağı, don ve toz gibi olumsuz şartlardan korumak amacıyla, her yıl uygulanan beyaz kanaviçe örtüleme işlemi devam ediyor. Üzüm bağlarının her bir sıranın üzeri bu beyaz örtülerle kaplanıyor. Bu işlemi gerçekleştirmek için ilçe ve çevresinde gençlerden oluşan örtü ekipleri çalışıyor. Sabahın erken saatlerinde işe başlayan ekipler, kısa sürede bağların örtüleme işlemini tamamlayarak diğer bağlara geçiyor. Örtüleme işinde çalışan ekip üyelerine günlük 1750 TL yevmiye ödeniyor.

Bağlarda çift kat örtü koruması

Sarıgöl Emcelli Mahallesi'nden üzüm üreticisi Beytullah Uysal, bu yıl ilk kez çift korumalı örtü sistemi uyguladığını belirterek, "Bu yıl önce dolu tülü ile bağlarımı örttüm, ardından standart örtümü sererek çift katlı bir koruma sağladım. Önlem almak bizden, takdir Allah'tan. Bu sistemin çok faydasını görüyoruz." dedi.

Bu yıl, geçen yıllardan farklı olarak çift korumalı örtüleme yönteminin yaygınlaşmaya başlaması ise dikkat çekti.

"Bağların yüzde 80'i örtü altına alınıyor"

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, ilçede toplam 113 bin dekar alanda bağcılık yapıldığını ifade ederek, üzüm bağlarının yüzde 80'inin örtü altına alındığını söyledi. Başkan Ülgen, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Üzüm bağlarımızı her yıl koruma amaçlı olarak örtü altına alıyoruz. Bu örtüler, hasat tamamlanana kadar bağların üzerinde kalıyor ve ardından toplanarak bir sonraki yıl için saklanıyor."

Sarıgöl'de örtüleme çalışmaları hem üreticilerin ürün kaybını azalttığı hem de kaliteli üzüm elde edilmesine büyük katkı sağladığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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