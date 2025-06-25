Sarıgöl'de Üzüm Bağları İçin Örtü Çalışmaları Devam Ediyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzüm bağlarında, doğal afetlerden korunmak amacıyla başlatılan örtü çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İlçede kurulan örtü ekipleri, bağlarda sistemli bir şekilde çalışarak işleri sıraya koydu.

Sabah saat 05.00'te mesaiye başlayan ekipler, bağın büyüklüğüne göre çalışmalarını planlıyor. Örtü ekibinde yer alan Ramazan Karahan, "Üzüm örtme işini kafa dengi arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Sabah 05.00'te yola çıkıyoruz. Eğer çalıştığımız bağ 10 dekarlık ise saat 10.00'da işimiz bitiyor. Günlük yevmiyemiz 1750 lira. Eğer bağ sahibi işin devamını isterse çalışmamız saat 13.00'e kadar uzayabiliyor." dedi.

Örtü işçilerinden Hakan Sarıkaya ise, "Bir günde 50 ila 60 dönüm bağı örtüyoruz. Ekip sayımız, bağın büyüklüğüne göre değişiyor. Bazen 10, bazen 20 kişi oluyoruz. Sarıgöl ve çevresindeki üzüm bağlarının örtülme işlemi Temmuz ayı sonuna kadar sürüyor." ifadelerini kullandı.

Sarıgöl ve çevresinde bulunan toplam 113 bin dekarlık üzüm bağının yaklaşık yüzde 90'ı beyaz manevile ile örtülerek, hasat dönemine kadar dolu, sıcak dalgası ve zararlı böcekler gibi doğa olaylarına karşı korunuyor. - MANİSA