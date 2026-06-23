Haberler

Bilinçli gübreleme, Sarıgöl bağlarında verim ve kaliteyi artırıyor

Bilinçli gübreleme, Sarıgöl bağlarında verim ve kaliteyi artırıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticileri, düzenli toprak tahlilleriyle bilinçli gübreleme yaparak daha kaliteli ve standart salkımlar elde ediyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticileri, her yıl düzenli yaptırdıkları toprak tahlilleri sayesinde bağlarında bilinçli gübreleme yaparak daha kaliteli ve standart salkımlar elde ediyor.

Sarıgöl'ün Emcelli Mahallesi'nde üzüm üreticiliği yapan Ahmet Tosun, toprak analizlerinin üretimde büyük önem taşıdığını belirterek, her yıl bağlarının toprak tahlilini yaptırdığını söyledi.

Toprakta eksik olan mineral ve besin elementlerine göre gübreleme yaptığını ifade eden Tosun, "Her yıl bağlarımın toprak tahlilini aksatmadan yaptırıyorum. Toprağın ihtiyacı olan gübreyi bilinçli şekilde vererek kaliteli üzüm elde ediyorum. Bilinçli gübreleme sayesinde salkımlar daha standart ve kaliteli oluşmaya başladı. Bunun faydasını her geçen yıl daha fazla görüyorum." dedi.

Sarıgöl'de son yıllarda üreticilerin toprak tahliline daha fazla önem verdiği, analiz sonuçlarına göre yapılan bilinçli gübrelemenin hem üzüm kalitesini hem de verimi artırdığı belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti

Erdoğan'dan kurmaylarına son dönemin en sert talimatı!

Sen misin AVM denetlemeye kalkan! Emniyet'ten ilk fotoğraflar geldi

Emniyet'ten ilk fotoğraflar geldi! Artık bu havalarından eser yok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devasa bloklar Faroz Limanı'na dizildi, görenler Çin Seddi'ne benzetti

Devasa bloklar sahile dizildi, görenler Çin Seddi'ne benzetti
Restoranın ortasında namaz kıldı! Görüntü kullanıcıları ikiye böldü

Sosyal medyayı ikiye bölen görüntü
Senegal Cumhurbaşkanı'nın Milli Takım'a gönderdiği mesaj olay oldu

Milli Takım'a gönderdiği mesaj olay oldu
Defne Samyeli'nin kızının görüntüleri olay oldu

Defne bunu görmesin

Yapay zeka dev şirkette 21 bin kişiyi işinden etti

Yapay zeka dev şirkette 21 bin kişiyi işinden etti
Haaland durdurulamıyor! Norveç Dünya Kupası'na damga vuruyor

Bu adam gerçekten uzaylı! Gece yaptıklarının izahı yok
Milli oyunculardan Bodrum'da hediye edilecek villalar için çarpıcı karar

Bodrum'da kendilerine hediye edilecek villalar için yeni karar