Sarıgöl'de Sultaniye Üzüm Pekmezi Hazırlıkları Devam Ediyor

Güncelleme:
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Sultaniye üzümlerinden yapılan pekmez hazırlıkları sürüyor. Kadınlar imece usulü ile üzüm işleyerek kış için pekmez üretimi gerçekleştiriyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2025 yılı Sultaniye üzümlerinden yapılan pekmez hazırlıkları yoğun şekilde devam ediyor. Bağlardan toplanan seçme ve kaliteli üzümler, evlerde imece usulü ile işlenerek büyük kazanlarda saatlerce kaynatılıyor.

Kış aylarında özellikle sabah kahvaltılarında tüketilen pekmezler, ihtiyaç fazlası olduğunda özel siparişle satılıyor. Evlerde özenle hazırlanan pekmez üretimi sırasında adeta mahalle dayanışması yaşandığını anlatan Sarıgöllü kadınlar, süreci şu sözlerle ifade etti:

"Üzümleri iyice yıkadıktan sonra çuvallara koyuyoruz. Erkekler çuvalların içindeki üzümleri ayaklarıyla ezerek üzüm suyunu çıkarıyor. Elde edilen şıra, büyük kazanlarda saatlerce kaynatılarak pekmeze dönüştürülüyor. Daha sonra şişelere doldurup güneş görmeyen yerlerde kış için saklıyoruz."

Sarıgöl'de bu yıl ev yapımı pekmezin litre fiyatının 400 ile 500 lira arasında değiştiği öğrenildi. Vitamin ve mineral açısından zengin olan pekmez, sade olarak tüketilebildiği gibi tahinle karıştırılarak da tercih ediliyor. Ayrıca pekmezle evlerde kek ve çeşitli tatlıların yapıldığı belirtildi. - MANİSA

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
