Sarıgöl'de Ev Kadınları Kışlık Yiyecek Hazırlığına Başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ev kadınları kışlık yiyeceklerini hazırlamaya başladı.

Yaz aylarında bolca yetişen domates, patlıcan, biber, bamya gibi ürünler kurutularak ya da konserve ve turşu yapılarak kış için saklanıyor. Bunun yanında tarhana, salça, reçel ve pekmez hazırlıkları da sürüyor. Sıcak havalardan faydalanan kadınlar, kışlık yiyeceklerini imece usulüyle komşularıyla yardımlaşarak hazırlıyor.

Sarıgöl'ün Dadağlı Mahallesi'nde yaşayan Durdu Uygun, yaptığı çalışmaları anlatarak, "Acı ve tatlı biberlerin kurutma çalışmalarını yaptım. Evin önündeki havadar bir yere asarak kurutmaya başladım. Çok güzel renk aldı. Bunlar kışın tüketilecek. Bir yandan tarhana, biber ve domatesten salça, turşu yapıyoruz. Bunun yanı sıra üzümden pekmez ve reçel de hazırlıyoruz. Zaman zaman komşularımızın desteğiyle yardımlaşarak kışlıklarımızı yapıyoruz. Hazırlıklarımızı serin ve gölge bir yerde kavanozlara koyarak kışın tüketilmek üzere saklıyoruz" dedi. - MANİSA